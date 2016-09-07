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Водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку в Москве онлайн

Общество
7 сентября, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Инструкция опубликована на сайте столичной мэрии в рубрике "Советник", саму жалобу можно подать через портал "Автокод"
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Возможность обжаловать штраф за неоплаченную парковку в электронном виде появилась у автомобилистов Москвы. Инструкция опубликована на сайте столичной мэрии в рубрике "Советник".

"Раньше подать обращение можно было только лично в центре "Московский транспорт" на Старой Басманной улице. Теперь это можно сделать на портале "Автокод", - отмечается в сообщении. Как пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, штрафы за неоплаченную парковку выписывает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Номера постановлений состоят из 25 цифр.

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Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. рублей. Обжаловать его можно в течение 10 суток со дня получения извещения на портале "Автокод". Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения. Кроме того, необходимо выбрать причину обжалования из списка, например: неверно указан адрес нарушения или есть ошибка в госномере машины. К заявлению необходимо приложить комплект указанных документов.

"Жалоба в электронном виде отправляется на рассмотрение в АМПП. В соответствии с правилами срок ее рассмотрения составляет 10 дней", - пояснили в пресс-службе департамента. На "Автокоде" можно отслеживать статус обращения. Сам ответ можно получить в бумажном виде либо по почте, либо забрать его лично в офисе АМПП.

С декабря 2014 года на портале "Автокод" можно обжаловать штрафы за остановку и стоянку под запрещающими знаками. Кроме того, через портал можно сообщить об оплате штрафа МАДИ (услугой воспользовались уже более 15 тыс. человек), а также подать заявление на возврат ошибочно оплаченного штрафа, запросить копию постановления и записаться на личный прием в инспекцию.

Портал "Автокод" заработал весной 2014 года.

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