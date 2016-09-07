Водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку в Москве онлайн

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Возможность обжаловать штраф за неоплаченную парковку в электронном виде появилась у автомобилистов Москвы. Инструкция опубликована на сайте столичной мэрии в рубрике "Советник".
"Раньше подать обращение можно было только лично в центре "Московский транспорт" на Старой Басманной улице. Теперь это можно сделать на портале "Автокод", - отмечается в сообщении. Как пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, штрафы за неоплаченную парковку выписывает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Номера постановлений состоят из 25 цифр.
Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. рублей. Обжаловать его можно в течение 10 суток со дня получения извещения на портале "Автокод". Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения. Кроме того, необходимо выбрать причину обжалования из списка, например: неверно указан адрес нарушения или есть ошибка в госномере машины. К заявлению необходимо приложить комплект указанных документов.
"Жалоба в электронном виде отправляется на рассмотрение в АМПП. В соответствии с правилами срок ее рассмотрения составляет 10 дней", - пояснили в пресс-службе департамента. На "Автокоде" можно отслеживать статус обращения. Сам ответ можно получить в бумажном виде либо по почте, либо забрать его лично в офисе АМПП.
С декабря 2014 года на портале "Автокод" можно обжаловать штрафы за остановку и стоянку под запрещающими знаками. Кроме того, через портал можно сообщить об оплате штрафа МАДИ (услугой воспользовались уже более 15 тыс. человек), а также подать заявление на возврат ошибочно оплаченного штрафа, запросить копию постановления и записаться на личный прием в инспекцию.
Портал "Автокод" заработал весной 2014 года.