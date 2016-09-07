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В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"

Общество
7 сентября, 11:22 UTC+3
Традиционно в этот день ярославцы, родители погибших в авиакатастрофе возложат цветы к их могилам на Леонтьевском кладбище, посетят место крушения в поселке Туношна
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© Владимир Смирнов/ТАСС

 ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Литургией панихидой в Успенском кафедральном соборе Ярославля начались сегодня памятные мероприятия, посвященные пятой годовщине гибели хоккейной команды "Локомотив". Традиционно в этот день ярославцы, родители погибших в авиакатастрофе возложат цветы к их могилам на Леонтьевском кладбище, посетят место крушения в поселке Туношна. 

"Ничего необычного сегодня не планируется, - рассказал корреспонденту ТАСС Леонид Ткаченко, отец погибшего в авиакатастрофе хоккеиста Ивана Ткаченко. Все будет, как и в предыдущие годы - придем в Успенский собор на панихиду, затем на кладбище. Вечером посидим с родителями погибших ребят, повспоминаем их".

Леонид Ткаченко сказал, что не теряет надежды построить в Ярославе хоккейную школу имени своего сына. Пока на ее строительство не хватает средств, но земельный участок городские власти уже выделили.

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"От идеи строительства хоккейной школы не отказываюсь. При прежнем губернаторе (Сергей Ястребов, прим ТАСС.) власти пытались мне помочь, но, видимо, не получилось. Может при новом губернаторе (врио Дмитрий Миронов) что-то получится, - сказал с надеждой отец погибшего хоккеиста.

Основной состав хоккейной команды "Локомотив" погиб 7 сентября 2011 года во время вылета из аэропорта Туношна (Ярославль). Команда летела в Минск (Белоруссия)на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/2012 гг. Набрав высоту 5-6 метров, Як-42Д столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки и взорвался. На борту находились 45 человек: восемь членов экипажа и 37 пассажиров - спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал команды. 

В катастрофе выжили двое: нападающий "Локомотива" Александр Галимов (спустя пять дней он скончался в больнице от ожогов) и инженер по наземному обслуживанию самолета Александр Сизов.

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