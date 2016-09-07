В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Литургией панихидой в Успенском кафедральном соборе Ярославля начались сегодня памятные мероприятия, посвященные пятой годовщине гибели хоккейной команды "Локомотив". Традиционно в этот день ярославцы, родители погибших в авиакатастрофе возложат цветы к их могилам на Леонтьевском кладбище, посетят место крушения в поселке Туношна.

"Ничего необычного сегодня не планируется, - рассказал корреспонденту ТАСС Леонид Ткаченко, отец погибшего в авиакатастрофе хоккеиста Ивана Ткаченко. Все будет, как и в предыдущие годы - придем в Успенский собор на панихиду, затем на кладбище. Вечером посидим с родителями погибших ребят, повспоминаем их".

Леонид Ткаченко сказал, что не теряет надежды построить в Ярославе хоккейную школу имени своего сына. Пока на ее строительство не хватает средств, но земельный участок городские власти уже выделили.

"От идеи строительства хоккейной школы не отказываюсь. При прежнем губернаторе (Сергей Ястребов, прим ТАСС.) власти пытались мне помочь, но, видимо, не получилось. Может при новом губернаторе (врио Дмитрий Миронов) что-то получится, - сказал с надеждой отец погибшего хоккеиста.

Основной состав хоккейной команды "Локомотив" погиб 7 сентября 2011 года во время вылета из аэропорта Туношна (Ярославль). Команда летела в Минск (Белоруссия)на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/2012 гг. Набрав высоту 5-6 метров, Як-42Д столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки и взорвался. На борту находились 45 человек: восемь членов экипажа и 37 пассажиров - спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал команды.

В катастрофе выжили двое: нападающий "Локомотива" Александр Галимов (спустя пять дней он скончался в больнице от ожогов) и инженер по наземному обслуживанию самолета Александр Сизов.