"Открывая утопию": в Лондоне стартует выставка о советском дизайне 1960–80-х годов

Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"Армия и ОПК 7 сентября, 19:46
Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мираСпорт 7 сентября, 19:41
Эксперты из РФ провели первую встречу со службами безопасности аэропорта КаираОбщество 7 сентября, 19:32
Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение россиянина МироноваМеждународная панорама 7 сентября, 19:15
Священника Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в МосквуПроисшествия 7 сентября, 19:14
Лавров выразил надежду на положительное решение вопроса о ЯрошенкоПолитика 7 сентября, 19:11
Минюст подтвердил факт проверки "Мемориала" на наличие признаковПолитика 7 сентября, 19:07
Экс-гендиректор "Т Плюс" арестован на два месяца по делу о взяткахПроисшествия 7 сентября, 19:03
Армия России получила очередной вертолет для установки помехАрмия и ОПК 7 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
7 сентября на I Лондонской биеннале дизайна начинает работу российский проект "Открывая утопию" о советском дизайне 1960–80-х годов.
Общая тема биеннале этого года — "Дизайн утопии", свои проекты на ней покажут участники из 30 стран.
Тема российского проекта на биеннале созвучна генеральной теме, поскольку проекты советских дизайнеров были во многом утопией: мысль летела вперед быстрее, чем возможности. Все они были созданы во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ), главной в СССР организации по разработке дизайна, причем в экспозиции в равных пропорциях представлены объекты, запущенные в производство и нет, а также реализованные в одной-двух единицах или же незавершенные в рамках больших программ.
Работы советских дизайнеров — в материале ТАСС.