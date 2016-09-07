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"Открывая утопию": в Лондоне стартует выставка о советском дизайне 1960–80-х годов

Общество
7 сентября, 18:08 UTC+3
Общая тема биеннале этого года — "Дизайн утопии", свои проекты на ней покажут участники из 30 стран
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© Московский музей дизайна

7 сентября на I Лондонской биеннале дизайна начинает работу российский проект "Открывая утопию" о советском дизайне 1960–80-х годов.

Общая тема биеннале этого года — "Дизайн утопии", свои проекты на ней покажут участники из 30 стран.

Тема российского проекта на биеннале созвучна генеральной теме, поскольку проекты советских дизайнеров были во многом утопией: мысль летела вперед быстрее, чем возможности. Все они были созданы во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ), главной в СССР организации по разработке дизайна, причем в экспозиции в равных пропорциях представлены объекты, запущенные в производство и нет, а также реализованные в одной-двух единицах или же незавершенные в рамках больших программ.

Работы советских дизайнеров — в материале ТАСС.

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