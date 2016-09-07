Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин представил свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета" на Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась на ВДНХ в Москве.

Выходит книга руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Владимира Маркина «Самые громкие преступ... https://t.co/igPEVYJ7ML — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2016 г.

"Вообще сама идея написания книги принадлежит издательству "ЭКСМО". Книги пишут с разными целями - кто- то, чтобы получить известность, кто-то за гонорары. Я писал ее из-за того, чтобы показать работу следователей, раскрыть тайну, как тяжело им идти по следам и собирать доказательства", - сказал он.

Одним из условий написания книги было то, что по всем уголовным делам, которые в ней описаны, вынесены приговоры. "Основная масса фигурантов уже отбывает наказание", - отметил Маркин.

Это первая книга из цикла "Тайны Следственного комитета", в которую вошли 5 документальных историй о резонансных уголовных делах, находившихся в производстве СК с первого дня образования ведомства и вплоть до настоящего времени, - история так называемой кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров теплохода "Булгария".

Все рассказанное в книге основано на материалах уголовных дел, расследованных следователями СК РФ. На ее страницах читателю приоткрывается то, что долгое время оставалось за кадром, о чем раньше категорически нельзя было говорить. Автор представляет каждое уголовное дело, словно это остросюжетный детектив, не боясь максимально реалистично и правдиво описывать места происшествий и эмоции участников. Учитывая особенности содержания литературного произведения, в котором описываются жестокие сцены насилия, не предназначенные для несовершеннолетних, книга имеет ограничение по возрасту и не предназначена для читателей младше 18 лет, а также для лиц с неустойчивой психикой.