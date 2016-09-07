Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в Москве

Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствияПроисшествия 7 сентября, 15:49
Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в МосквеОбщество 7 сентября, 15:43
Турпоток на курорте Сочи превысил статистику за четверть векаОбщество 7 сентября, 15:42
МИД РФ: продвижение турецких войск вглубь территории Сирии нелегитимноПолитика 7 сентября, 15:36
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студентыОбщество 7 сентября, 15:27
Путин разрешил Росгвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобиляхПолитика 7 сентября, 15:27
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефонПроисшествия 7 сентября, 15:25
Платини выступит с речью на выборах нового президента УЕФАСпорт 7 сентября, 15:24
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин представил свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета" на Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась на ВДНХ в Москве.
Выходит книга руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Владимира Маркина «Самые громкие преступ... https://t.co/igPEVYJ7ML— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2016 г.
"Вообще сама идея написания книги принадлежит издательству "ЭКСМО". Книги пишут с разными целями - кто- то, чтобы получить известность, кто-то за гонорары. Я писал ее из-за того, чтобы показать работу следователей, раскрыть тайну, как тяжело им идти по следам и собирать доказательства", - сказал он.
Одним из условий написания книги было то, что по всем уголовным делам, которые в ней описаны, вынесены приговоры. "Основная масса фигурантов уже отбывает наказание", - отметил Маркин.
Это первая книга из цикла "Тайны Следственного комитета", в которую вошли 5 документальных историй о резонансных уголовных делах, находившихся в производстве СК с первого дня образования ведомства и вплоть до настоящего времени, - история так называемой кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров теплохода "Булгария".
Все рассказанное в книге основано на материалах уголовных дел, расследованных следователями СК РФ. На ее страницах читателю приоткрывается то, что долгое время оставалось за кадром, о чем раньше категорически нельзя было говорить. Автор представляет каждое уголовное дело, словно это остросюжетный детектив, не боясь максимально реалистично и правдиво описывать места происшествий и эмоции участников. Учитывая особенности содержания литературного произведения, в котором описываются жестокие сцены насилия, не предназначенные для несовершеннолетних, книга имеет ограничение по возрасту и не предназначена для читателей младше 18 лет, а также для лиц с неустойчивой психикой.