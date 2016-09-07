Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин присвоил звание Героя России ветерану Анатолию Горшкову посмертно

Общество
7 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Ветеран являлся одним из руководителей обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России одному из руководителей обороны города Тулы во время Великой Отечественной войны Анатолию Горшкову посмертно. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Горшков удостоен высокого звания "за мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг."

СПЕЦПРОЕКТ
1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне
О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
4
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
5
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
В метро Москвы полиция предотвратила попытку самоубийства
Темы дня
Реклама