Путин присвоил звание Героя России ветерану Анатолию Горшкову посмертно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России одному из руководителей обороны города Тулы во время Великой Отечественной войны Анатолию Горшкову посмертно. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Горшков удостоен высокого звания "за мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг."

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