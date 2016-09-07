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Патриарх Кирилл освятил храм в чукотском поселке Эгвекинот

Общество
7 сентября, 16:28 UTC+3 ПОСЕЛОК ЭГВЕКИНОТ /Чукотка/ 7, сентября. /ТАСС
Патриарх также подарил храму Казанскую икону Божией матери, а сотням пришедших на освящение храма людей - иконки целителя Пантелеимона
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ПОСЕЛОК ЭГВЕКИНОТ /Чукотка/, 7 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Воздвижения Креста Господня в живописном чукотском поселке Эгвекинот на берегу Анадырского залива Берингова моря - морской и воздушной гавани для золотодобытчиков и оленеводов Иультинского района Чукотки.

"Подлетая к Эгвекиноту, через иллюминатор я увидел белоснежный храм с золотыми куполами, яркие дома. Когда народ наш трудится, он может жить в сложных условиях, самое главное - чтобы были труд, жилье, чтобы окружали нас добрые люди, и чтобы сердце было мирно и спокойно - тогда все получается. И Господь нас учит жить именно так, чтобы были добрые отношения друг с другом, крепкие семьи", - сказал патриарх Кирилл после освящения храма.

По его словам, все это Бог дарует как благодать свою всем, кто имеет в сердце веру, кто молится и трудится. Предстоятель Русской православной церкви пожелал жителям Эгвекинота крепко хранить православную веру, воспитывать в ней детей и внуков.

Он вспомнил времена, когда люди стыдились, боялись заходить в храм, креститься. "Сегодня мы живем в своей прекрасной стране, от Чукотки до Калининграда, и нам нечего стыдиться и никого не надо бояться. Мы все у себя дома, и мы должны жить как православный народ, поэтому и созидаются божии храмы - чтобы вера укреплялась, а через веру и любовь к родине, друг к другу, чтобы возрастали мы духовно и материально", - отметил патриарх.

Он пожелал также, чтобы сила веры и благодать Божия согревали местных жителей даже в самые пасмурные и трудные дни. "Ваш белоснежный храм - как частица неба на земле. Верю, что Господь многое дарует, чтобы процветало место сие, Чукотка и вся Россия", - подчеркнул первосвятитель.

Патриарх подарил храму Эгвекинота Казанскую икону Божией матери, а сотням пришедших на освящение храма людей - иконки целителя Пантелеимона со своим патриаршим благословением.

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