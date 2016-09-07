Патриарх Кирилл освятил храм в чукотском поселке Эгвекинот

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и беспилотников практически ликвидированоАрмия и ОПК 7 сентября, 17:28
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОСЕЛОК ЭГВЕКИНОТ /Чукотка/, 7 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Воздвижения Креста Господня в живописном чукотском поселке Эгвекинот на берегу Анадырского залива Берингова моря - морской и воздушной гавани для золотодобытчиков и оленеводов Иультинского района Чукотки.
"Подлетая к Эгвекиноту, через иллюминатор я увидел белоснежный храм с золотыми куполами, яркие дома. Когда народ наш трудится, он может жить в сложных условиях, самое главное - чтобы были труд, жилье, чтобы окружали нас добрые люди, и чтобы сердце было мирно и спокойно - тогда все получается. И Господь нас учит жить именно так, чтобы были добрые отношения друг с другом, крепкие семьи", - сказал патриарх Кирилл после освящения храма.
По его словам, все это Бог дарует как благодать свою всем, кто имеет в сердце веру, кто молится и трудится. Предстоятель Русской православной церкви пожелал жителям Эгвекинота крепко хранить православную веру, воспитывать в ней детей и внуков.
Он вспомнил времена, когда люди стыдились, боялись заходить в храм, креститься. "Сегодня мы живем в своей прекрасной стране, от Чукотки до Калининграда, и нам нечего стыдиться и никого не надо бояться. Мы все у себя дома, и мы должны жить как православный народ, поэтому и созидаются божии храмы - чтобы вера укреплялась, а через веру и любовь к родине, друг к другу, чтобы возрастали мы духовно и материально", - отметил патриарх.
Он пожелал также, чтобы сила веры и благодать Божия согревали местных жителей даже в самые пасмурные и трудные дни. "Ваш белоснежный храм - как частица неба на земле. Верю, что Господь многое дарует, чтобы процветало место сие, Чукотка и вся Россия", - подчеркнул первосвятитель.
Патриарх подарил храму Эгвекинота Казанскую икону Божией матери, а сотням пришедших на освящение храма людей - иконки целителя Пантелеимона со своим патриаршим благословением.