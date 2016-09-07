Отставные коты Эрмитажа выбирают себе президента в городском Музее кошки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Вышедшие на пенсию коты Эрмитажа, постоянно проживающие в котокафе "Республика кошек", филиале городского Музея кошки, начали выбирать себе президента. В течение двух недель здесь будет проходить голосование в два тура, в первом проголосуют люди, а во втором - непосредственно кошки, рассказали ТАСС в музее.

"Это голосование не только за одного из пяти животных - претендентов на звание президента "Республики кошек", но и за один из пяти значимых социальных проектов, направленных на улучшение жизни городских котов, в первую очередь, бездомных, - рассказала директор музея, ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева. - Голосование пройдет в два тура, в первом голосуют посетители котокафе, во втором - сами животные".

Избирателей можно подкармливать

Петербуржцы и туристы, которые посетят в эти дни "Республику кошек", смогут проголосовать за понравившегося кандидата, с "личностью" которого связан один из проектов, представленный как его предвыборная программа.

"Люди смогут голосовать рублем, опустив любую сумму в копилку того из котов, чья программа покажется наиболее актуальной для улучшения жизни петербургских котов, - сказала Кондратьева. - Собранные средства будут направлены на реализацию проектов кандидатов. На втором этапе, когда пройдет голосование 25 котов-резидентов "Республики", к трем мискам с кормом будут прикреплены имена лидеров человеческого голосования. Животные по одному будут подходить к тарелкам и завтракать из наиболее симпатичной для них, делая таким образом свой выбор в пользу того или иного кандидата".

Президентом станет кот, к миске которого подойдет наибольшее количество собратьев. Избирательные технологии в "Республике кошек" весьма своеобразны. Например, местный избирком официально разрешает спонсировать кандидатов в президенты, а также подкармливать котов-избирателей.

Претенденты в президенты

Кандидатов пять, среди них - действующий "президент", белоснежный эрмитажный кот Валлен Деламот, занимающий этот пост уже 5 лет.

Он представляет культурные "котопроекты" для горожан и туристов, в том числе "котокарту" с обозначением наиболее известных "кошачьих" мест города. Его оппонент - черный кот Эдгар По представляет проект "Котофикация петербургских дворов", направленный на помощь бездомным котам. Третий эрмитажный кот, Поль Сезанн, привлекает средства на создание филиала "Республики кошек" на Литейном проспекте, где поселятся 60 беспризорных котов. Дама-кандидат, одна из самых знаменитых эрмитажных кошек - черно-белая Дора Маар, получившая имя в честь возлюбленной Пабло Пикассо, представляет проект обязательной и повсеместной стерилизации бездомных кошек, а представитель "меньшинств", то есть, редкого смешения пород сфинкс и манчкин, голубоглазый коротконогий сфинкс по кличке Чарли Чаплин, стал символом проекта по улучшению инфраструктуры в "Республике кошек".

Хвостатые музейщики

Коты Государственного Эрмитажа стали в последние годы одним из самых популярных туристических брендов Санкт- Петербурга, получивших международное признание. Свою историю они ведут с XVIII века, когда из Казани по указу Елизаветы Петровны были привезены "удобные к ловле мышей" коты, а с учреждением Эрмитажа коты были переведены в статус охранников картинных галерей. В наши дни в подвалах знаменитого музея проживает от 50 до 70 котов, их численность постоянно контролируется. "Республика кошек" заботится о пристройстве "хвостатых пенсионеров" из Эрмитажа, для чего ежемесячно проводит благотворительные выставки-раздачи животных, на которых дом и хозяев находят также обитатели городских приютов. С осени 2014 года благодаря этим акциям дом нашли более тысячи животных.