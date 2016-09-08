Шествие "Бессмертный Ленинград" пройдет по северной столице в день 75-летия начала блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественно-траурные церемонии в память о жертвах блокады Ленинграда пройдут в четверг у воинских мемориалов в Санкт-Петербурге. 8 сентября 1941 года вокруг города сомкнулось кольцо фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня и унесшей жизни не менее 600 тысяч человек.

"Впервые в этот день по городу пройдет шествие "Бессмертный Ленинград", - сообщили ТАСС в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Петербурга. - Во главе шествия пройдут единицы военной техники времен Великой Отечественной войны и колонна мотоциклистов". Шествие, которое пройдет от Марсова поля до Дворцовой площади, объединит курсантов военных училищ города, представителей общественных организаций и движений.

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Главная памятная церемония состоится на Пискаревском мемориальном кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны. Тысячи горожан придут туда с цветами почтить память жителей и защитников осажденного города. Сегодняшняя церемония будет особой - после возложения венков и цветов на Аллее памяти Пискаревского мемориала будет открыта плита в память об уроженцах Крыма, погибших в битве за Ленинград.

Цветы и венки будут возложены в этот день к Монументу Героическим Защитникам Ленинграда на площади Победы, ко всем воинским мемориалам города и к могилам жертв блокады на городских кладбищах, а также к табличке на доме 14 по Невскому проспекту: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!", сохраненной с блокадных времен в память о мужестве и героизме ленинградцев.

Жители блокадного Ленинграда встретятся днем с представителями молодого поколения на Соляном переулке, у здания Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке пройдет региональная героико-патриотическая акция "Читаем Блокадную книгу", к которой по видеосвязи присоединятся шесть районных областных библиотек.

Блокада Ленинграда: война на уничтожение

Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего: германское руководство и лично Гитлер высказывали намерения сравнять город с землей. Такие же заявления звучали от руководства Финляндии - союзника и партнера Германии в военных действиях по блокаде Ленинграда. В сентябре 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти прямо заявил германскому посланнику в Хельсинки: "Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как крупный город". Историки считают, что судьба ленинградцев фактически с самого начала была предопределена: бороться до конца и выжить либо умереть, потому что нацисты никаких шансов населению города не оставляли и даже не планировали принимать капитуляцию, которая обязала бы их думать о судьбе жителей.

Сейчас в городе на Неве проживают 111 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда": 10,4 тысячи - участники битвы за Ленинград и 100,6 тысячи - представители мирного населения. В военные и послевоенные годы медалями "За оборону Ленинграда" были награждены более 1,5 млн человек.

Общие потери Ленинградского и Волховского фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 по август 1944 года составили более 1 млн человек. О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами блокады стали 649 тысяч человек, однако современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тысяч человек.