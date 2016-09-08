Памятная плита в честь крымчан, погибших за Ленинград, откроется на Пискаревском мемориале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Мемориальная плита, увековечивающая память жителей Крыма, погибших в битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, будет открыта в четверг на Пискаревском мемориальном кладбище. Она станет 96-й на Аллее памяти Пискаревского мемориала, где установлены тематические памятные знаки, посвященные представителям регионов России и стран СНГ, людям различных профессий и родов войск, участвовавших в героической обороне Ленинграда.

"Памятную плиту откроет делегация Республики Крым, которую возглавляет председатель совета министров Сергей Аксенов, - сообщили ТАСС в комитете по внешним связям города. - Церемония начнется с торжественного шествия от монумента "Мать-Родина" к Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища".

Полные списки - в Крыму

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Как рассказала ТАСС руководитель архива Пискаревского мемориала Ольга Большакова, в ходе исследований Книги памяти 1941-45 гг., составленной по материалам ленинградских военкоматов, удалось установить имена 96 уроженцев Крыма, воевавших в составе частей Ленинградского фронта. "Есть имена 96 крымчан, большинство из них - севастопольцы, были также призванные из Феодосии и Керчи", - уточнила она, добавив, что это неполные цифры, и в действительности количество жителей Крыма, погибших за Ленинград, было значительно большим. "Установить место рождения каждого из них только по петербургским источникам невозможно, в этом процессе должны принять участие крымские историки, только там могут быть полные списки", - сказала Большакова.

Акция по установке плит на Аллее памяти Пискаревского кладбища проводится с конца 1990-х годов. В 2013 году был подготовлен каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского кладбища "У подвига нет национальности", рассказывающий о том, что вклад в оборону Ленинграда внесли представители 150 национальностей. 9 сентября на Пискаревке будет открыта еще одна плита - она увековечит память уроженцев Калмыкии, сражавшихся за Ленинград.

Пискаревка - священное место ленинградцев

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились там, на северной окраине города, суровой блокадной зимой 1941-42 гг., когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся там не будет опознана никогда. Мемориальный комплекс был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона.

Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе Матери Родине, находятся братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. Установленная там фигура Матери Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто". В павильонах при входе на кладбище создана музейная экспозиция, рассказывающая о 900 днях блокады, среди ее экспонатов - кусочек хлеба в 125 граммов, составлявший дневной рацион многих ленинградцев в ноябре-декабре 1941 года, страницы из дневника школьницы Тани Савичевой.

С 1961 года Пискаревское кладбище правительственным постановлением было включено в число обязательных для посещения достопримечательностей города, но и без этого горожане приходят к мемориалу почтить память ленинградцев. Большинство жителей северной столицы впервые приходят на Пискаревку совсем маленькими и затем всю жизнь следуют этой традиции. Тысячи людей приходят туда в памятные даты, связанные с войной - 8 сентября, когда вспоминают день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину ее полного снятия, 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы.