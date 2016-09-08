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Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"

Общество
8 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В результате реализации программы по благоустройству было обнаружено более 1 тыс. археологических артефактов
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© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин и спикер Госдумы Сергей Нарышкин открыли в четверг выставку "Дом Российского исторического общества и история Воронцова поля" в исторической усадьбе в центре Москвы.

Выставка посвящена благотворительной деятельности купеческой семьи Рахмановых - одной из богатейших семей Москвы, а также на ней собраны старинные вещи, найденные в ходе реализации программы "Моя улица" в Москве.

"Я хорошо помню, как в 2012 году, буквально через пару месяцев после того, как Российское историческое общество (РИО) было воссоздано, правительство Москвы под руководством Сергея Семеновича Собянина приняло решение о передаче этой усадьбы в пользование РИО", - сказал Нарышкин, обращаясь к мэру Москвы. По словам главы РИО Нарышкина, в усадьбе, расположенной в одном из старейших кварталов столицы, была проведена масштабная реконструкция. Нарышкин поблагодарил мэра, столичные власти и меценатов за те решения и ту работу, которая была проделана для восстановления исторической усадьбы.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

Собянин, открывая выставку, напомнил, что за последние годы в столице было отреставрировано около 700 зданий. "Это вообще колоссальный объем, такой интенсивности работ по реставрации памятников истории в Москве не проводилось никогда, ни в какие времена", - сказал градоначальник. По его словам, одним из условий реконструкции улиц, которая сейчас ведется в Москве, является восстановление исторических фасадов, их реконструкция и ремонт.

"По сути, Москва возвращает свой облик, свое историческое лицо", - подчеркнул мэр. Он поблагодарил за работу по восстановлению исторического облика столицы федеральные власти, общественные организации, частных инвесторов и меценатов.

Выставка "Дом Российского исторического общества и история Воронцова поля" пройдет с 8 сентября по 8 октября. Ее организаторы - Российское историческое общество, Департамент культуры Москвы, Мосгорнаследие, Музей Москвы. В результате программы "Моя улица", которая реализовывалась на более чем 50 улицах города, было обнаружено более 1 тыс. археологических артефактов. Площадь раскопок превысила 60 тыс. кв. м.

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