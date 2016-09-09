В Аргентине в офисах Uber и домах водителей прошли обыски

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Прокуратура аргентинской столицы провела обыски в офисах компании Uber, а также в домах нескольких водителей, использующих ее онлайн-сервис для получения заказов. Об этом сообщило в четверг агентство Télam.

По его данным, всего было проведено 13 обысков, из них по меньшей мере семь в домах у водителей. Во время операции были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и банковская документация.

Кроме того, власти установили личность пяти руководителей компании. Как сказал Телам прокурор Мартин Лападу, ведущий расследовании в отношении Uber, им грозит до 20 дней ареста, так как "сайт и приложение (сервиса) продолжают работать несмотря на наложенный судьей запрет".

Водители, использующие Uber, могут быть арестованы на срок до 10 дней из-за отсутствия лицензии на перевоз пассажиров. Их также могут лишить водительских прав на 2 года. К настоящему моменту никто задержан не был.

Uber начал работать в Буэнос-Айресе в апреле. На следующий день после запуска суд аргентинской столицы принял к рассмотрению иск от профсоюзов таксистов и обязал правительство города приостановить работу сервиса до вынесения окончательного решения по этому делу. Компания отказалась подчиниться постановлению.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует в 58 странах, более чем в 300 городах мира.