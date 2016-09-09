Программа создания новых мест в детсадах для детей до 3 лет начнется с 2017 году

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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Программа создания новых мест в детских садах для детей до трех лет будет запущена с 2017 года, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Ясельные группы - это вторая часть работы, и мы приступим к ней, пойдем по всей территории страны, наверное, начиная со следующего года", - сказал он в ходе встречи с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод" в Чите.
Премьер подчеркнул, что программа займет несколько лет. "За полгода эту проблему не решить", - сказал он.
Вместе с тем, глава правительства подчеркнул, что "в целом по стране программа обеспечения местами в детских садах детей от трех лет фактически завершена".
Услышав жалобы работников на то, что в Забайкальском крае очередь в детские сады сохраняется, .Медведев поручил врио губернатора Забайкалья Наталье Ждановой подготовить предложения о скорейшем решении этой проблемы.
Он подчеркнул, что нехватка мест в детских садах наблюдается всего в нескольких регионах РФ, упомянув среди них Крым и Приморье.