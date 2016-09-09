Норвежская газета раскритиковала Facebook за требование удалить знаменитое военное фото

ОСЛО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежская газета Aftenposten выступила с критикой цензурной политики в социальной сети Facebook, чья администрация потребовала удалить со страницы издания знаменитую фотографию времен Вьетнамской войны, так как на снимке запечатлена голая девочка. Газета посвятила всю первую полосу обращению к основателю и главе Facebook Марку Цукербергу, обвинив его в злоупотреблении властью, сосредоточенной в его руках.

В длинном письме к Цукербергу главный редактор издания Эспен Эгиль Хансен объясняет, что один из журналистов газеты разместил на Facebook знаковую фотографию американского репортера Ника Ута "Ужас войны" с бегущими от напалмовой бомбардировки детьми. Вскоре после этого представители администрации сети потребовали от журналиста удалить фото или подвергнуть его цензуре. Меньше чем через сутки материал был удален принудительно, а учетная запись сотрудника газеты, разместившего на своей странице критическое послание, заблокирована на 24 часа. Впоследствии блокировке подверглась и учетная запись редактора норвежской интернет-газеты Nettavisen, посвятившего колонку этой истории.

"Марк, ты стал самым могущественным редактором в мире, - говорит Хансен в видеообращении к Цукербергу. - Никто не может сильнее тебя влиять на то, кто получит ту или иную информацию, и мне кажется, что ты злоупотребляешь своей властью. Причем едва ли это хорошо обдуманные действия. Я не собираюсь подчиняться требованиям Facebook, Aftenposten продолжит публиковать информацию, которая может быть для кого-то неприятной".

Главный редактор крупнейшей по тиражу газеты Норвегии допускает, что данный шаг может привести к блокировке страницы издания на Facebook, однако готов пойти на риск, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. По его словам, разработанные в Калифорнии алгоритмы цензуры, не делающие различий между документалистикой и детской порнографией, не должны влиять на редакционную политику СМИ по всему миру.

Фотография "Ужас войны" была сделана фотокорреспондентом Associated Press Ником Утом в 1972 году, снимок, сильно повлиявший на отношение граждан США к войне, принес автору Пулитцеровскую премию. На фото запечатлены мирные жители, на которых сбросил напалмовую бомбу пилот ВВС южновьетнамского правительства. В центре изображения находится девятилетняя девочка, получившая серьезные ожоги, она полностью обнажена, так как сорвала с себя горящую одежду. В Associated Press, согласно воспоминаниям самого Ута, на тот момент было строго запрещено публиковать снимки с ничем не прикрытой наготой, однако из-за информационной значимости фотографии руководство агентства сделало исключение.