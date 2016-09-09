Facebook отменила решение об удалении известного фото после скандала в Норвегии

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация социальной сети Facebook приняла решение восстановить знаменитую фотографию "Ужас войны" на официальной странице главы правительства Норвегии Эрны Сульберг. Снимок ранее был удален вместе с текстом, которым премьер-министр его сопроводила.

"Мы прислушались к нашему сообществу и решили еще раз проанализировать, как были применены наши стандарты в данном случае", - пояснила администрация Facebook. Ей пришлось "признать историческую и общемировую значимость этого снимка с точки зрения документирования конкретного момента времени".

Как сообщалось ранее, из Facebook было удалено несколько сообщений журналистов крупнейшей по тиражу норвежской газеты "Афтенпостен", коллектив которой настаивает на своем праве публиковать в соцсети знаковый снимок времен Вьетнамской войны, несмотря на то, что на нем запечатлена полностью обнаженная девятилетняя девочка. "Пока я летела из Осло в Тронхейм, сообщение на моей странице было удалено Facebook, - пишет премьер-министр. - Даже если это продиктовано благими намерениями, Facebook, удаляя подобные фото, редактирует нашу общую историю".

В первоначальной записи Сульберг выступила в поддержку "Афтенпостен", написав, что политика Facebook ограничивает свободу слова и должна быть пересмотрена. К новому сообщению глава правительства вновь прикрепила спорное фото, однако на этот раз фигура девочки на нем скрыта большим черным квадратом. Министр культуры Норвегии Линда Хофстад Хеллеланд в свою очередь пригласила представителей Facebook и редакторов норвежских газет принять участие в открытой дискуссии.

Фотография "Ужас войны" была сделана фотокорреспондентом Associated Press Ником Утом в 1972 году. Снимок, сильно повлиявший на отношение граждан США к войне, принес автору Пулитцеровскую премию. На фото запечатлены мирные жители, на которых сбросил напалмовую бомбу пилот ВВС южновьетнамского правительства. В центре изображения находится девочка, получившая серьезные ожоги, она полностью обнажена, так как сорвала с себя горящую одежду.

В Associated Press , согласно воспоминаниям самого Ута, на тот момент было строго запрещено публиковать снимки с ничем не прикрытой наготой, однако из-за информационной значимости фотографии руководство агентства сделало исключение.