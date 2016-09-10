Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Малайзии запретили поездки школьников в Сингапур из-за вируса Зика

Общество
10 сентября, 15:24 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Министр образования страны уточнил, что ограничения носят временный характер, однако сроки снятия запрета не уточнил
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии запретили поездки школьников на Филиппины и в Сингапур, где отмечены вспышки лихорадки Зика. Об этом сообщил в субботу журналистам в Куала-Лумпуре министр образования страны Махдзир Халид.

Читайте также новости по теме:
Распространение вируса Зика
© AP Photo/Fernando Antonio
Сенат США заблокировал проект о выделении средств на борьбу с вирусом Зика
Число заражений вирусом Зика в Сингапуре возросло до 215
Минздрав Сингапура сообщил о 41 случае заражения вирусом Зика на территории страны

По его словам, "циркуляр с требованием временного запрета на организацию поездок в эти страны был направлен в каждую школу Малайзии". Он также отметил, что мера "направлена для недопущения распространения вируса Зика из Сингапура и Филиппин". Глава ведомства также сообщил, что "запрет носит временный характер", однако, когда ограничения будут сняты он не уточнил.

Первый случай заболевания лихорадкой Зика был отмечен в Сингапуре 27 августа, к настоящему времени общее число заразившихся уже превысило 300 человек. В Малайзии на сегодняшний день было зафиксировано четыре случая заражения.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика приводит у беременных к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Распространение вируса Зика
Страны
Малайзия Сингапур
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
2
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
3
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
4
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
5
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"
6
Российский боксер Трояновский проведет защиту титула чемпиона мира против Обары
7
Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу
Темы дня
Реклама