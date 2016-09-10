Власти Малайзии запретили поездки школьников в Сингапур из-за вируса Зика

СИНГАПУР, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии запретили поездки школьников на Филиппины и в Сингапур, где отмечены вспышки лихорадки Зика. Об этом сообщил в субботу журналистам в Куала-Лумпуре министр образования страны Махдзир Халид.

По его словам, "циркуляр с требованием временного запрета на организацию поездок в эти страны был направлен в каждую школу Малайзии". Он также отметил, что мера "направлена для недопущения распространения вируса Зика из Сингапура и Филиппин". Глава ведомства также сообщил, что "запрет носит временный характер", однако, когда ограничения будут сняты он не уточнил.

Первый случай заболевания лихорадкой Зика был отмечен в Сингапуре 27 августа, к настоящему времени общее число заразившихся уже превысило 300 человек. В Малайзии на сегодняшний день было зафиксировано четыре случая заражения.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика приводит у беременных к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.