Патриарх призвал россиян отказаться от чрезмерного употребления алкоголя

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян отказаться от чрезмерного употребления алкоголя. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, в День трезвости, обращении предстоятеля Русской православной церкви к своей пастве.
День трезвости, учрежденный еще в 1911 году, в последние годы по инициативе Церкви возрождается. Традиционно он приходится на день памяти Усекновения главы святого Иоанна Предтечи: пророк был обезглавлен царем Иродом во время пира.
"Зачастую этот порок толкает людей на необдуманные и даже преступные действия, что с очевидностью показывает его разрушительный характер, проявляющийся не только в физиологической, социальной, но и в духовной сфере", - сказано в патриаршем послании.
"Русская православная церковь призывает каждого осмыслить воспоминаемое сегодня событие, осознать причину греховного падения царя Ирода и по мере сил побеждать пагубную страсть: отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, предостерегать от пристрастия к нему ближних и дальних, воспитывать юные поколения в духе верности евангельским идеалам воздержания", - обратился патриарх к верующим.
Он отметил, что при многих храмах действуют службы помощи людям, зависимым от алкоголя и наркотиков. Патриарх выразил надежду, что подобные инициативы будут развиваться, "содействуя исцелению страждущих от греховных недугов и преображая наше общество".
В День трезвости во всех храмах РПЦ отслужили молебен об алкоголезависимых, священники прочитали проповеди о важности ведения трезвого образа жизни.
"Молебен - это небольшая служба после основного богослужения. Молились об отрезвлении, о преодолении страстей", - сказал ТАСС руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.
Он отметил, что "в этом году Священный Синод внес в чин литургии - основного христианского богослужения - прошение к Богу о страждущих".
В прошлом году обет трезвости в храмах РПЦ в возрождаемый в стране День трезвости дали более 8 тысяч человек, сообщил Доронкин.
"В тех храмах, где в большей степени, более пристально и более систематически оказывается помощь страждущим людям, многие зависимые люди и их родственники традиционно еще с позапрошлого века дают Богу обет жить трезво и просят помощи выдержать этот обет", - сказал он.
"Ежегодно мы собираем информацию по епархиям. По прошлому году около 8 тысяч человек в Русской православной церкви дали этот обет. Но я думаю, что в этом году таковых будет больше: у нас есть положительная динамика, с каждым годом увеличивается число обществ трезвости, людей, профессионально оказывающих помощь таким людям", - отметил Доронкин.
Он уточнил, что "точные данные этого года мы получим только к началу следующего".
Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге, а ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Позднее праздник был забыт, но в последнее время общественные организации и Церковь стали возрождать эту традицию.
В этот день соблюдается строгий пост, а сто лет назад по всей стране закрывались винные лавки и запрещалась продажа алкогольных напитков. С 2014 года по инициативе РПЦ и Минздрава РФ в разных регионах в этот день проходят тематические конференции и семинары, спортивные и творческие мероприятия, связанные с профилактикой алкоголизма и других видов зависимости. В некоторых регионах в День трезвости законодательно запрещена продажа алкогольных напитков.