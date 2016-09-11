Паломники со всего мира исполняют главный обряд хаджа

КАИР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Исламские паломники со всего мира выполняют в воскресенье главный обряд хаджа к святым местам в Саудовской Аравии - стояние на горе Арафат.

"Вакфа" (или "вукуф") - стояние на горе Арафат - считается главным очищающим душу ритуалом и совершается в 9-й день месяца зуль-хиджжа по исламскому календарю. Он продолжается с предрассветной молитвы вплоть до захода солнца. Ислам не предписывает хаджи (пилигримам) никаких определенных действий во время стояния. Мусульмане проводят этот день в молитвах, обращаясь к Богу: "Вот я, перед тобой, о Аллах!". Они верят, что именно в этот момент Всевышний выслушивает их молитвы и отвечает на них, прощая грехи. Неучастие в стоянии делает недействительным весь хадж, поскольку еще пророк Мухаммед говорил: "Хадж - это Арафат".

Гора Арафат - это 70-метровый гранитный холм в 20 километрах от Мекки, именуемый также Джабаль ар-Рахма (Гора милосердия). Именно оттуда пророк Мухаммед, совершивший в конце жизни хадж, обратился с прощальной проповедью к сотням тысяч последователей. Как передает сегодня телеканал "Аль-Джазира", впервые за последние 35 лет по состоянию здоровья с горы Арафат не выступит с проповедью верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла Аль Шейх, который каждый год в этот день, начиная с 1981 года, обращался к паломникам с речью. С заходом солнца пилигримы спустятся в долину Муздалифа, где проведут ночь, а на рассвете следующего дня приступят к исполнению предваряющего наступление праздника жертвоприношения Ид аль- Адха обряда побивания шайтана камнями.

Сегодняшний день важен еще одним знаменательным событием - обновлением кисвы, священного покрывала, которым накрывают Каабу - святыню в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Аль-Харам. По сложившейся десятилетия назад традиции, кисва сделана из восьми кусков расшитого золотом и серебром натурального шелка, окрашенного в черный цвет. Сама традиция обновления кисвы уходит корнями еще в доисламскую эпоху.

К работе над кисвой привлечено 240 мастеров, которые в течение восьми месяцев вручную вышивают коранический текст, на что ушло 120 кг золотых и 25 кг серебряных нитей. Состоящее из 16 частей покрывало длиной 41 метр и 14 метров шириной весит почти 700 кг, а его стоимость превышает 22 млн риалов (около $6 млн). До 1927 года кисву в Мекку присылали из Египта, однако по указу первого короля Абдель Азиза Аль Сауда была создана специальная ткацкая фабрика, которая теперь оснащена самым современным оборудованием и самый большим в мире ткацким станком. В процедуре замены кисвы ежегодно задействовано неизменное число людей - 86 рабочих, техников и мастеров. Старое покрывало затем разрезают на куски и рассылают в качестве подарков лидерам стран, известным мусульманским деятелям, музеям и различным организациям по всему миру.

По данным саудовских властей, общее число паломников, участвующих в хадже, к вечеру субботы достигло 1,8 млн человек.