Движение по новой автодороге "Южный обход Подольска" открыто

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Движение по новой автодороге "Южный обход Подольска", которая была построена за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда, открыто.
"Огромное количество людей ждали тот день, когда мы сможем открыть 15-километровую трассу и разгрузить улицу Кирова, вызволить из плена новый микрорайон Кузнечики, где проживает порядка 45 тыс. человек... Сегодня мы присутствуем на торжественном моменте. Я хотел бы с вами - активными гражданами, неравнодушными, теми, кто живет по близости, - торжественно открыть эту дорогу", - сказал в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии магистрали.
Как уточняется в пояснительном материале, общая протяженность всей трассы составит 15,8 км, в том числе 2,2 км составляет длина развязки на улице Кирова, 8,8 км эстакады, 4,8 км составила реконструкция Старосимферопольского шоссе. Перспективная пропускная способность автодороги составляет 36,5 тыс. автомобилей в сутки.
Кроме этого, для удобства жителей прилегающих районов вдоль трасс оборудовали шумозащитные экраны и барьерные ограждения.