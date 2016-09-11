Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опубликован номер расчетного счета для помощи пострадавшим от паводка

Общество
11 сентября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Краевые власти пообещали, что распределение денежных средств будет вестись с привлечением общественности, с учетом мнений специалистов муниципальных властей
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья опубликовали на официальном сайте администрации края номер расчетного счета для оказания финансовой помощи пострадавшим в результате паводка.

Читайте также новости по теме:
Тайфуны и ураганы
© Юрий Смитюк/ТАСС
За сутки в Приморье восстановили связь с девятью отрезанными паводком селами
Пучков требует обеспечить транспортную доступность всех избирательных участков в Приморье
Тайфун "Намтеун" вызвал новое повышение уровня рек в Приморье

Все желающие оказать финансовую помощь пострадавшим могут перечислить средства на счет Приморского краевого благотворительного фонда защиты материнства и детства "Мама".

Краевые власти пообещали, что расходование средств, собранных фондом, будет прозрачным. Распределение денежных средств будет вестись с привлечением общественности, с учетом мнений специалистов муниципальных властей, которые работают в зоне затопления и знают необходимость каждой пострадавшей семьи.

Фонд будет регулярно размещать на сайте отчет о проделанной работе.

Ранее министр МЧС Владимир Пучков потребовал разместить на интернет-ресурсах расчетный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате тайфуна "Лайонрок".

"Поступает огромное количество заявок и просьб с вопросом, куда можно перечислить денежные средства пострадавшим. Определите единый расчетный счет и опубликуйте его на интернет-ресурсах, чтобы люди знали, куда они могут перечислить деньги", - сказал министр, обращаясь к руководству правительства Приморского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
7
Собянин открыл первый московский парад городской техники
16
"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
2
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
3
Онлайн-трансляция матча РФПЛ "Спартак" - "Локомотив"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Первый московский парад городской техники установил сразу три рекорда
6
Скончался создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров
7
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
Темы дня
Реклама