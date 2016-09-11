Опубликован номер расчетного счета для помощи пострадавшим от паводка

"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеровКультура 11 сентября, 17:50
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентябряМеждународная панорама 11 сентября, 17:38
В Нью-Йорке начали зачитывать имена погибших при терактах 11 сентябряОбщество 11 сентября, 17:18
Шойгу: "Армия-2016" стал одной из ведущих мировых выставок вооруженияАрмия и ОПК 11 сентября, 16:59
Опубликован номер расчетного счета для помощи пострадавшим от паводкаОбщество 11 сентября, 16:58
"Авангард" уступил "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 11 сентября, 16:51
Защитник сборной России Сергей Быков не примет участие в ЕвробаскетеСпорт 11 сентября, 16:43
В Подмосковье дельтаплан упал на частный дом, пилот погибПроисшествия 11 сентября, 16:33
Польша может предъявить новые обвинения диспетчерам по делу о крушении Ту-154МПроисшествия 11 сентября, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья опубликовали на официальном сайте администрации края номер расчетного счета для оказания финансовой помощи пострадавшим в результате паводка.
Все желающие оказать финансовую помощь пострадавшим могут перечислить средства на счет Приморского краевого благотворительного фонда защиты материнства и детства "Мама".
Краевые власти пообещали, что расходование средств, собранных фондом, будет прозрачным. Распределение денежных средств будет вестись с привлечением общественности, с учетом мнений специалистов муниципальных властей, которые работают в зоне затопления и знают необходимость каждой пострадавшей семьи.
Фонд будет регулярно размещать на сайте отчет о проделанной работе.
Ранее министр МЧС Владимир Пучков потребовал разместить на интернет-ресурсах расчетный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате тайфуна "Лайонрок".
"Поступает огромное количество заявок и просьб с вопросом, куда можно перечислить денежные средства пострадавшим. Определите единый расчетный счет и опубликуйте его на интернет-ресурсах, чтобы люди знали, куда они могут перечислить деньги", - сказал министр, обращаясь к руководству правительства Приморского края.