Опубликован номер расчетного счета для помощи пострадавшим от паводка

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья опубликовали на официальном сайте администрации края номер расчетного счета для оказания финансовой помощи пострадавшим в результате паводка.

Все желающие оказать финансовую помощь пострадавшим могут перечислить средства на счет Приморского краевого благотворительного фонда защиты материнства и детства "Мама".

Краевые власти пообещали, что расходование средств, собранных фондом, будет прозрачным. Распределение денежных средств будет вестись с привлечением общественности, с учетом мнений специалистов муниципальных властей, которые работают в зоне затопления и знают необходимость каждой пострадавшей семьи.

Фонд будет регулярно размещать на сайте отчет о проделанной работе.

Ранее министр МЧС Владимир Пучков потребовал разместить на интернет-ресурсах расчетный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате тайфуна "Лайонрок".

"Поступает огромное количество заявок и просьб с вопросом, куда можно перечислить денежные средства пострадавшим. Определите единый расчетный счет и опубликуйте его на интернет-ресурсах, чтобы люди знали, куда они могут перечислить деньги", - сказал министр, обращаясь к руководству правительства Приморского края.