Мощи преподобного Силуана Афонского доставят в Храм-на-Крови в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Мощи преподобного Силуана Афонского будут доставлены в пятницу в Храм-на-Крови в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Мощи доставят в Екатеринбург в Храм-на-Крови, который на время их пребывания там будет открыт с 08:00 до 23:00. Мы предполагаем, что сотни верующих приедут в Екатеринбург поклониться святыне. Для них будет организовано питание, а также будут дежурить бригады врачей на случай оказания экстренной медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

По словам старшего священника Храма-на-Крови протоиерея Максима Миняйло, во время принесения святыни улицы города перекрывать не будут, в том числе около храма. Однако в храме будут усилены меры безопасности, для того, чтобы "было все хорошо и благополучно".

Как рассказал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг), Екатеринбург станет самой восточной точкой пребывания святыни в РФ. По его словам, ожидается, что поклониться мощам придут особенно много прихожанок - в Пантелеимонове монастыре на Афоне у женщин такой возможности нет, им вход воспрещен. Священнослужитель также посоветовал верующим, приклонившись к мощам, попросить "немного святости в душе, которой обладал Силуан Афонский".

Мощи Силуана Афонского в России

Принесение мощей Силуана Афонского организовано по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приурочено к празднованию 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Ранее святыня никогда не покидала пределы русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, в котором она постоянно хранится. Принесение состоит из двух этапов: белорусского (Минск 20-31 августа) и российского (Брянск 31 августа - 3 сентября, Орел 3-6 сентября, Елец 6-8 сентября, село Шовское 8-9 сентября, Тамбов 9-12 сентября, Екатеринбург 12-15 сентября, Санкт- Петербург 15-19 сентября, Москва 19-24 сентября). Вместе с мощами с Афона в Россию впервые принесена еще одна великая православная реликвия - чудотворная икона Спасителя.

Принесение святынь организовано московским Фондом святителя Василия Великого.

О преподобном

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон). В миру Семен Иванович Антонов родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет он решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы сын сначала поступил на военную службу, которую Семен Антонов проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне.

Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую гору Афон, где и остался, поступив в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. В 1896 году был пострижен в монахи, в 1911 стал схимником с именем Силуан и нес послушание монастырского эконома.

В 1987 году решением Константинопольского патриархата Силуан Афонский был канонизирован. День памяти преподобного Силуана отмечается 11 сентября и является одним из самых чтимых праздников русского святогорского монастыря на Афоне, который собирает сотни паломников.