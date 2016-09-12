Мусульмане по всему миру с завершением хаджа празднуют Курбан-байрам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мусульмане по всему миру с завершением паломничества по святым местам, связанным с жизнью пророка Мухаммеда, празднуют Курбан-байрам. Торжественные богослужения в присутствии тысяч верующих проведут в московской Соборной мечети председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин и в мечети "Ляля-тюльпан" в Уфе - верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Праздник жертвоприношения - один из главных для мусульман. Он отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12-го месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку в Саудовской Аравии. Ежегодно хадж совершают порядка 1,3 млн человек, включая около 16 тыс. россиян.

В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Когда же Аллах убедился в верности Ибрахима, который был готов исполнить его приказ, то милостиво заменил сына ягненком.

Накануне праздника принято соблюдать пост. Наступает Курбан-байрам с восходом солнца и длится три-четыре дня, первый из которых в некоторых регионах РФ является нерабочим. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть к утренней молитве. В этот же день принято ходить в гости и обмениваться подарками, а также посещать кладбища, чтобы у могил молиться за умерших.

В знак готовности служить богу проводится обязательный обряд жертвоприношения. По мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы, козы, а также бараны - наиболее популярные для этого обряда в России. Однако его совершение в Москве запрещено, но есть 14 специальных площадок в Подмосковье. От одной семьи в жертву приносится одно животное. Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье.