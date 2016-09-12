Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мусульмане по всему миру с завершением хаджа празднуют Курбан-байрам

Общество
12 сентября, 0:46 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Торжественные богослужения в присутствии тысяч верующих проведут в московской Соборной мечети председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мусульмане по всему миру с завершением паломничества по святым местам, связанным с жизнью пророка Мухаммеда, празднуют Курбан-байрам. Торжественные богослужения в присутствии тысяч верующих проведут в московской Соборной мечети председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин и в мечети "Ляля-тюльпан" в Уфе - верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Праздник жертвоприношения - один из главных для мусульман. Он отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12-го месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку в Саудовской Аравии. Ежегодно хадж совершают порядка 1,3 млн человек, включая около 16 тыс. россиян.

В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Когда же Аллах убедился в верности Ибрахима, который был готов исполнить его приказ, то милостиво заменил сына ягненком.

Накануне праздника принято соблюдать пост. Наступает Курбан-байрам с восходом солнца и длится три-четыре дня, первый из которых в некоторых регионах РФ является нерабочим. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть к утренней молитве. В этот же день принято ходить в гости и обмениваться подарками, а также посещать кладбища, чтобы у могил молиться за умерших.

В знак готовности служить богу проводится обязательный обряд жертвоприношения. По мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы, козы, а также бараны - наиболее популярные для этого обряда в России. Однако его совершение в Москве запрещено, но есть 14 специальных площадок в Подмосковье. От одной семьи в жертву приносится одно животное. Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
3
У Клинтон диагностирована пневмония
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
6
СМИ: Франция и Германия представили Могерини предложения по оборонной политике ЕС
7
Оппозиция Белоруссии будет представлена в новом парламенте
Темы дня
Реклама