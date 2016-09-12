Петербург отметит крестным ходом день Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Православные верующие Санкт-Петербурга отметят в понедельник крестным ходом день перенесения мощей Александра Невского, который считается небесным покровителем северной столицы. Шествие, имеющее общегородской статус, пройдет уже в четвертый раз, и в этом году для участия в нем прибыли также паломники из других регионов, сообщили в Санкт-Петербургской митрополии.

"Мы ожидаем участия десятков тысяч людей. В 2015 году в шествии по Невскому проспекту приняли участие 100 тысяч человек. В этом году участие в крестном ходе примут не только жители Петербурга и Ленинградской области, но и Переяславля, Новгорода, Пскова и других регионов страны", - сказали в митрополии. "Шествие носит патриотически-церковный характер, а ни в коей мере не политически-церковный, поэтому на нем запрещена любая политическая символика или предвыборная агитация", - отметил председатель епархиального оргкомитета епископ Кронштадтский Назарий.

Крестный ход пройдет по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре. В этот монастырь, основанный по указу Петра Великого, в 1724 году были перенесены из Владимира мощи Александра Невского. В годы Великой Отечественной войны лавра была одним из мест, куда добровольно приходили солдаты перед отправкой на фронт, чтобы дать клятву на верность Родине.

На площади Александра Невского, где установлен памятник князю, по завершении крестного хода пройдет праздничный концерт духовной музыки. На площади установят экраны, которые будут транслировать события праздника. В преддверии праздника в Петербурге прошел посвященный Александру Невскому второй международный фестиваль колокольного искусства "Невские звоны", в котором приняли участие звонари из России, Украины, Молдавии, Белоруссии, Финляндии, Польши и Канады.

Исторический крестный ход был учрежден в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной и ежегодно проходил вплоть до 1921 года. Петербургские власти приняли решение восстановить эту традицию в сентябре 2013 года.

Александр Невский (1221-1263) - князь Новгородский, великий князь Киевский, древнерусский полководец, прославившийся победами над шведским войском в Невской битве 1240 года и над войском Ливонского ордена в Ледовом побоище 1242 года. В 1547 году был канонизирован на церковном соборе как Святой благоверный князь.