Медведев предложил создать дизайн-код каждого российского города

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал изучить отдельные успешные городские проекты и тиражировать опыт по благоустройству и развитию городской среды по всей стране. "Важно изучить отдельные проекты, нужно обобщить полученный опыт, чтобы в дальнейшем, конечно, тиражировать его по всей стране", - сказал он, открывая урбанистический форум на ВДНХ.

Премьер отметил, что это не означает переход на стандартные проекты, однако тиражирование опыта может позволить сделать работу по благоустройству и развитию городской среды во всей стране более системной и более комплексной.

Одним из удачных и в тоже время уникальных примеров в этой связи премьер-министр назвал площадку, на которой проходит форум. "Наша задача - сохранить этот комплекс, в том числе и для потомков. Создать такую среду, которая будет интересна и будет привлекать большое количество людей", - сказал Медведев, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.

"Одна из ключевых задач - разработать современные стандарты развития городов различных типов. Как это обычно называют, создать дизайн-код каждого города: набор параметров, характеристик, которые сделают конкретный город, конкретный населенный пункт комфортным", - продолжил Медведев. К такой работе, по его словам, необходимо пригласить ведущие российские бюро, а также учитывать мнение общественных организаций, предпринимателей и самих граждан.

"Современные стандарты являются таким довольно удобным лекалом, по которому можно сформулировать план собственного развития с учетом исторических, культурных особенностей и, конечно, экономических возможностей", - заявил председатель правительства.

Он напомнил о том, что в 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу, когда матчи пройдут в 11 российских городах, а принимать гостей и спортсменов будут порядка 40 населенных пунктов. Медведев предложил сделать эти города пилотными площадками для применения новых стандартов в рамках подготовки к проведению турнира. Кроме того, премьер особо выделил моногорода, которых в стране насчитывается 319 и где проживает порядка 10% населения страны. "И в них уместно использовать современные стандарты развития городской среды, коль скоро мы взялись за то, чтобы уйти от монопрофильности этих городов, создать там современную среду и создать, конечно, новые рабочие места", - подчеркнул Медведев.

Глава кабинета министров отметил, что подготовка стандартов - это дело недешевое. В связи с этим он поручил АИЖК проработать указанный вопрос.