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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В приложение "ВКонтакте" для iPhone вернули раздел "Аудиозаписи", обновление приложения уже доступно в AppStore.
Обновление версии приложения для iPad в AppStore пока недоступно.
Музыкальный раздел исчез из "ВКонтакте" для iPhone и iPad в феврале 2015 года. Это произошло из-за конфликта с правообладателями. "К сожалению, мы вынуждены удалить музыкальный сервис из приложения. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в следующих версиях приложения", - говорилось в сообщении соцсети.
"ВКонтакте" тогда выразила сожаление в связи с "непрозрачной политикой Apple".
15 июля холдинг Mail.Ru Group, владеющий социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", подписал соглашение о лицензировании аудио- и видеоконтента с компаниями United Music Agency, Universal Music Group и Sony Music Entertainment.
Этот документ позволяет холдингу использовать материалы этих правообладателей на своих платформах.
В рамках объявленных договоренностей "ВКонтакте" и Universal Music подписали мировое соглашение по урегулированию неразрешенных судебных исков. Ранее соцсеть подписала аналогичные соглашения с Sony Music и Warner Music.
Судебные тяжбы с международными правообладателями начались в 2014 г., когда Warner Music UK, Universal Music Russia и Sony Music Russia подали против "ВКонтакте" три независимых иска в арбитражный суд в Санкт-Петербурге. Компании требовали защиты исключительных прав на фонограммы и компенсации ущерба.
Общая сумма требований составляла 51 млн рублей.