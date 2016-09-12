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В приложение "ВКонтакте" для iPhone вернули раздел "Аудиозаписи"

Общество
12 сентября, 17:04 UTC+3
Обновление версии приложения для iPad в AppStore пока недоступно
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В приложение "ВКонтакте" для iPhone вернули раздел "Аудиозаписи", обновление приложения уже доступно в AppStore.

Обновление версии приложения для iPad в AppStore пока недоступно.

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Музыкальный раздел исчез из "ВКонтакте" для iPhone и iPad в феврале 2015 года. Это произошло из-за конфликта с правообладателями. "К сожалению, мы вынуждены удалить музыкальный сервис из приложения. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в следующих версиях приложения", - говорилось в сообщении соцсети.

"ВКонтакте" тогда выразила сожаление в связи с "непрозрачной политикой Apple". 

Урегулирование спора

15 июля холдинг Mail.Ru Group, владеющий социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", подписал соглашение о лицензировании аудио- и видеоконтента с компаниями United Music Agency, Universal Music Group и Sony Music Entertainment.

Этот документ позволяет холдингу использовать материалы этих правообладателей на своих платформах.

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В рамках объявленных договоренностей "ВКонтакте" и Universal Music подписали мировое соглашение по урегулированию неразрешенных судебных исков. Ранее соцсеть подписала аналогичные соглашения с Sony Music и Warner Music. 

Судебные тяжбы с международными правообладателями начались в 2014 г., когда Warner Music UK, Universal Music Russia и Sony Music Russia подали против "ВКонтакте" три независимых иска в арбитражный суд в Санкт-Петербурге. Компании требовали защиты исключительных прав на фонограммы и компенсации ущерба. 

Общая сумма требований составляла 51 млн рублей.

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