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МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

Общество
12 сентября, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", с 21:00 12 сентября 2016 до 10:00 13 сентября 2016 в Москве местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта.

Спасатели рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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