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СМИ: Джоан Роулинг продает 48-метровую яхту за $20 млн

Общество
13 сентября, 13:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС
Писательница приобрела яхту совсем недавно - в январе этого года. Однако причины столь скорой продажи неизвестны
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Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

© Ben Pruchnie/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг выставила на продажу 48-метровую яхту "Амфитрита" за $20 млн. Об этом сообщила газета The New York Post.

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Дубовый стул, принадлежавший писательнице Джоан Роулинг, продан за $394 тыс.

Роулинг приобрела яхту в январе 2016 года за $29 млн. Изданию не удалось получить комментарий автора "поттерианы" о причинах столь скорой продажи роскошного судна.

Сообщается, что яхта, на которой могут разместиться десять пассажиров в пяти каютах, была построена в 2001 году и изначально имела название "Анатолия". В 2006 году ее приобрел голливудский актер Джонни Депп. В 2014 году судно вновь было продано и получило свое нынешнее название - "Амфитрита".

Джоан Роулинг получила мировую известность благодаря серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По данным газеты Sunday Times, ее состояние оценивается в 600 млн фунтов (примерно $800 млн).

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