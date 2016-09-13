СМИ: Джоан Роулинг продает 48-метровую яхту за $20 млн

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг выставила на продажу 48-метровую яхту "Амфитрита" за $20 млн. Об этом сообщила газета The New York Post.

Роулинг приобрела яхту в январе 2016 года за $29 млн. Изданию не удалось получить комментарий автора "поттерианы" о причинах столь скорой продажи роскошного судна.

Сообщается, что яхта, на которой могут разместиться десять пассажиров в пяти каютах, была построена в 2001 году и изначально имела название "Анатолия". В 2006 году ее приобрел голливудский актер Джонни Депп. В 2014 году судно вновь было продано и получило свое нынешнее название - "Амфитрита".

Джоан Роулинг получила мировую известность благодаря серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По данным газеты Sunday Times, ее состояние оценивается в 600 млн фунтов (примерно $800 млн).