СМИ: Джоан Роулинг продает 48-метровую яхту за $20 млн

Уголовное по факту смерти контрактника возбуждено в ЧелябинскеПроисшествия 13 сентября, 13:28
Звезды экрана, сцены и Instagram: GQ назвал "людей года"Культура 13 сентября, 13:21
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работыКультура 13 сентября, 13:18
IHC и ОСК договорились о строительстве дноуглубительной техники в РоссииТранспорт 13 сентября, 13:06
Мигрировавшие из ХМАО медведи угрожают ямальским оленямНовости Урала 13 сентября, 13:04
Предприятие "Швабе" стало технопарком в области лазерных и оптических технологийНовости партнеров 13 сентября, 12:33
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусораВ стране 13 сентября, 12:28
ТЭЦ для обеспечения теплом 100 тыс. квартир открылась в ЕкатеринбургеНовости Урала 13 сентября, 12:18
"Вертолеты России" отремонтируют четыре Ми-17 для Минобороны ВенгрииАрмия и ОПК 13 сентября, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг выставила на продажу 48-метровую яхту "Амфитрита" за $20 млн. Об этом сообщила газета The New York Post.
Роулинг приобрела яхту в январе 2016 года за $29 млн. Изданию не удалось получить комментарий автора "поттерианы" о причинах столь скорой продажи роскошного судна.
Сообщается, что яхта, на которой могут разместиться десять пассажиров в пяти каютах, была построена в 2001 году и изначально имела название "Анатолия". В 2006 году ее приобрел голливудский актер Джонни Депп. В 2014 году судно вновь было продано и получило свое нынешнее название - "Амфитрита".
Джоан Роулинг получила мировую известность благодаря серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По данным газеты Sunday Times, ее состояние оценивается в 600 млн фунтов (примерно $800 млн).