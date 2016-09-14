В Таиланде с начала года зарегистрировано 200 случаев заражения вирусом Зика

БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Количество случаев заражения вирусом Зика в Таиланде достигло 200 с начала года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Несмотря на рост числа заразившихся, медики призывают жителей не паниковать. "Ситуация стабилизировалась в последние три недели", - сообщил заместитель постоянного секретаря Минздрава Суванчай Ваттанаингчароенчай. Он также отметил, что еженедельно фиксируется около 20 случаев заражения опасным вирусом. Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории провинций Чиангмай, Чантхабури, Пхетчабун, расположенных на севере, востоке и в центральной части страны.

Большинство заразившихся полностью выздоровели в течение недели, отмечают медики. На следующей неделе в Минздраве Таиланда намерены провести телеконференцию с коллегами из других стран Юго-Восточной Азии, чтобы обсудить совместные меры по предотвращению распространения вируса Зика.

В Бангкоке, как сообщили в Минздраве, зафиксировано уже 30 случаев заражения. 20 заразившихся живут в районе Сатон, в центре таиландской столице, весьма популярном среди иностранных туристов.

Санитарные службы королевства принимают меры по уничтожению комаров, являющихся переносчиками вируса, однако росту их популяции способствует сезон дождей в Таиланде в это время года. Комары также являются переносчиками вируса-возбудителя лихорадки денге. По данным Минздрава королевства, в этом году данное заболевание уже унесло жизни 31 человека, лихорадкой переболели более 38 тысяч человек.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Переносчиками являются комары вида Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.