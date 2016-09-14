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Москалькова предложила ввести в УК РФ статью об уголовном проступке

Общество
14 сентября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Омбудсмен предложила ввести в категорию уголовного проступка преступные действия небольшой тяжести, такие как мелкое хулиганство и кража
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым разработать законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ уголовного проступка как нового вида ответственности. Об этом омбудсмен заявила в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"Сегодня у нас нет переходного состояния от административного правонарушения к уголовному. Мне кажется, что эта ситуация заслуживает разработки нового законопроекта об уголовном проступке. То есть таком деянии, которое выше по своей степени опасности административного правонарушения, но ниже уголовно-наказуемого, порождающего судимость", - отметила Москалькова.

По ее словам, введение нового вида ответственности позволит человеку понести заслуженное наказание за уголовный проступок, но "судимость как последствие такого наказания, не будет преследовать человека по жизни, что может сделать его быстрее адаптируемым к жизни после исполнения наказания".

Омбудсмен предложила ввести в категорию уголовного проступка преступные действия небольшой тяжести, такие как мелкое хулиганство и кража.

"На сегодняшний день это идея, которая требует более глубокой проработки, но к этой категории можно отнести преступления небольшой тяжести: хулиганство части первой (статьи 213 УК РФ - прим. ТАСС), простую кражу. Как правило, это преступления, за которые Уголовным кодексом предусмотрены наказания, не превышающие срок трех лет лишения свободы", - заключила она.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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