Отделение РГО открыто в Минобороны

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) появилось в Минобороны России, сообщил журналистам президент РГО и глава ведомства Сергей Шойгу.
"У нас прибавилась довольно существенная часть, которая называется "отделение Русского географического общества в Минобороны", - сказал министр.
Шойгу напомнил, что члены РГО вместе с военными участвовали в экспедиции на остров Матуа на Курилах, которой руководил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
"Он возглавляет экспедиции от Минобороны, естественно, с активным привлечением РГО, специалистов, ученых от РГО, от Академии наук, спелеологов и многих других структур, которые так или иначе были задействованы в большой экспедиции на Матуа", - пояснил президент общества.
Он отметил, что в экспедиции на Матуа были задействованы крупные силы.
"И результаты нас порадовали", - добавил Шойгу.