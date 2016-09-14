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Отделение РГО открыто в Минобороны

Общество
14 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Президент географического общества и глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что члены РГО вместе с военными участвовали в экспедиции на остров Матуа на Курилах
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) появилось в Минобороны России, сообщил журналистам президент РГО и глава ведомства Сергей Шойгу.

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"У нас прибавилась довольно существенная часть, которая называется "отделение Русского географического общества в Минобороны", - сказал министр.

Шойгу напомнил, что члены РГО вместе с военными участвовали в экспедиции на остров Матуа на Курилах, которой руководил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

"Он возглавляет экспедиции от Минобороны, естественно, с активным привлечением РГО, специалистов, ученых от РГО, от Академии наук, спелеологов и многих других структур, которые так или иначе были задействованы в большой экспедиции на Матуа", - пояснил президент общества.

Он отметил, что в экспедиции на Матуа были задействованы крупные силы.

"И результаты нас порадовали", - добавил Шойгу.

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