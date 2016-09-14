Комплекс зданий Марфо-Мариинской обители в Москве передан РПЦ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Принято решение о передаче комплекса зданий Марфо-Мариинской обители в центре столицы в собственность Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ). До этого собственником монастыря значился город Москва, говорится в опубликованном в среду сообщении управления Росреестра по Москве.

"Правительство Москвы приняло решение о передаче архитектурного комплекса Марфо-Мариинской обители и Храма преподобного Сергия Радонежского. Меры, предпринятые для его реализации, потребовали немалых усилий: административных, финансовых и межведомственных согласований", - сказано в пресс-релизе.

В Росреестре подчеркивают, что "регистрация права собственности завершила процесс возвращения реликвий в лоно Московской патриархии и зафиксировала окончательное восстановление исторической справедливости".

Комплекс зданий обители располагается по адресу: улица Большая Ордынка, д. 34. Храм, ведущий свою историю с 1591 года, находится в Крапивенском переулке, д. 4.

Марфо-Мариинская обитель была основана великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая в начале ХХ века, после кончины мужа, посвятила себя благотворительности. Монастырь стал местом оказания помощи всем нуждающимся, что сохранилось и до наших дней.