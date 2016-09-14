Шойгу намерен написать Всероссийский географический диктант в этом году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу планирует в 2016 году написать Всероссийский географический диктант. Об этом он сообщил на заседании медиаклуба РГО.

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Второй Всероссийский географический диктант пройдет 20 ноября 2016 года. Мероприятие состоится в 85 субъектах РФ на специально подготовленных площадках - вузах, школах, библиотеках и научных институтах. Как и в 2015 году, текст диктанта составлен в трех вариантах для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России.

"Страшно... Я попробую найти время, думаю, что получится", - сказал Шойгу.

В свою очередь, первый вице-президент РГО, декан географического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Касимов отметил, что прошлогодний географический диктант прошел удачно.

"Нам удалось решить главную задачу - определить уровень географической грамотности россиян. С радостью можно констатировать факт, что в МГУ на 30% увеличилось число абитуриентов, пришедших на географический факультет. По результатам ЕГЭ мы стали одним из лучших факультетов по Московскому университету", - сказал он.