В Воронежской области закрыт сайт, предлагающий услуги киллеров

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Сайт, на котором была размещена информация о возможности заказать убийство, закрыт по требованию прокуратуры в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления областной прокуратуры.

"В ходе мониторинга сети интернет прокуратура выявила сайт, на котором размещена информация о возможности заказать убийство человека. Предлагалось воспользоваться услугами киллера, "работающего" как на территории России и СНГ, так и ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Вход на страницу сайта был свободным, регистрация пользователей для доступа не требовалась. Как уточнили в ведомстве, прокурор направил в суд заявление о признании вышеуказанной информации запрещенной на территории РФ. "Заявление было рассмотрено и удовлетворено. После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки доступа к данному интернет-ресурсу", - добавили там.