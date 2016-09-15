СМИ: антитеррористическая защищенность Керченского моста предусмотрена в проекте

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая защищенность Керченского моста предусмотрена в проекте возведения объекта. Об этом в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг на сайте издания, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Дополнительно к проектной документации разработан раздел по транспортной безопасности, включающий антитеррористическую защищенность объекта. Мы уделяем самое серьезное внимание этому вопросу", - заявил Соколов, подчеркнув, что все действует в рамках строгих регламентов и деятельности штаба по безопасности строительства моста.
Представитель Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" (заказчик стройки), подтвердил газете, что безопасность строительства моста обеспечена на максимально высоком уровне по всей трассе строительства.
Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. За это время проект объединил более трех тысяч строителей из разных регионов России. Погружено уже около 2400 свай разного типа, готово 116 опор, в работе - более 130 опор. Ведется монтаж пролетных строений автодорожной и железнодорожной частей моста. Для организации работ на объект доставлено более 6 млн тонн различных грузов.
Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года.