Каждый пятый россиянин выступает за ужесточение наказания за насилие

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти каждый пятый россиянин (18%) считает, что государству необходимо ужесточить наказание за насилие. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Предотвращение и наказание

"Вопрос о том, как можно решить проблему насилия в отношении людей разного пола, возраста, соцположения, для многих (53%) остается без ответа. Государству предлагается в первую очередь ужесточить наказание за насилие (об этом сказали 18%)", - говорится в данных опроса. Еще 16% считают, что для предотвращения насилия в обществе гражданам необходимо прививать морально-нравственные ценности и традиции на этапе социализации, а 8% респондентов сошлись во мнении, что обеспечивать безопасность граждан необходимо сотрудникам правоохранительных органов.

При этом абсолютное большинство (77%) россиян уверены, что в стране существует много случаев незафиксированного насилия. Так, 53% считают, что люди, которые сталкиваются с насилием, обычно скрывают произошедшее и не обращаются за помощью (среди них 57% женщин и 48% мужчин). Лишь треть опрошенных (32%) согласны с мнением, что столкнувшиеся с насилием люди обязательно рассказывают о случившемся (39% из них - люди 60 лет и старше).

Кроме того, большинство россиян (58%) уверены, что закон в нашей стране не защищает женщин от насилия в семье. При этом человек, подвергшийся насилию, воспринимается обществом не только как жертва (43%), но и как провокатор нападения (44%). Почти половина россиян (42%) сетуют на то, что правоохранительные органы отказываются принимать заявления от жертв насилия (35% не согласны с такой точкой зрения).

Каждый пятый россиянин (25%) считает, что СМИ, в свою очередь, должны максимально подробно и оперативно освещать случаи насилия (28% из них - мужчины, 22% - женщины), тогда как большинство (65%) уверены, что при освещении случаев насилия СМИ должны действовать максимально осторожно (за это высказались 63% мужчин и 66% женщин).

Обсуждение темы

"Результаты исследования свидетельствуют об актуальности принятия мер, направленных на профилактику и предотвращение различных форм насилия - бытового, семейного, сексуального. Без комплексной и системной работы в данном направлении вряд ли стоит ожидать кардинального изменения ситуации", - прокомментировала результаты опроса директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

"Ожидаемыми и востребованными являются совершенствование действующего законодательства, введение системы защиты потерпевших и свидетелей, государственная поддержка кризисных центров для пострадавших. Важным является также открытое обсуждение темы, проведение информационных кампаний, направленных на формирование в обществе устойчивого неприятия любых форм насилия", - приводятся ее слова в материале ВЦИОМ.

В опросе ВЦИОМ 16-17 июля 2016 года приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 9 федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.