На борьбу с алкоголизмом в уральское село направлено 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Общественное государственное движение "Попечительство народной трезвости" выделило 300 тысяч рублей на борьбу с алкоголизмом на селе в Свердловской области. Как сообщила корреспонденту ТАСС специалист отдел первичной скорой медицинской помощи регионального Министерства здравоохранения Дарья Лидвинская, средства выделены впервые, по итогам конкурса "Трезвое село", который будет проводиться на Урале с 2016 по 2020 годы.

"С этого года мы организовали конкурс для жителей сел, которые проводят профилактические мероприятия по борьбе с алкоголизмом. Отбираем заявки на конкурс, смотрим, какие мероприятия проводит муниципалитет. Победители конкурса получают по 300 тыс. рублей для реализации мероприятий по борьбе с пьянством. Таким образом, к 2020 году свердловские власти рассчитывают снизить к минимуму чрезмерное употребление алкоголя в уральской глубинке", - сказала Лидвинская.

Трезвое село Обуховское

"На участие в конкурсе было подано 15 заявок от сельских поселений. Первое место заняло село Обуховское. В информационной карте муниципалитета было представлено ряд мероприятий по внедрению трезвого образа жизни. Они были признаны лучшими и село получило 300 тысяч рублей", - сказала Лидвинская.

Ранее село Обуховское часто фигурировало в криминальных сводках из-за грабежей, драк и разбоев. Правонарушения селяне совершали зачастую после употребления алкоголя. По словам директора Западного центра культуры Обуховского сельского поселения Ольги Артюшиной, ситуация в населенном пункте за последние год - два значительно улучшилась. Так, с начала года было проведено 85 различных мероприятий по профилактике алкоголизма.

"Во многих деревнях пьянствуют из-за безработицы, а на нашей территории 6 производств по разливу минеральной воды, у нас есть где работать. Конечно, получить 300 тыс. рублей за победу в конкурсе было приятной неожиданностью. Для нас это большие деньги и мы пока не решили еще, что с ними делать. Возможно, построим спортивные площадки, в любом случае, эти деньги пойдут только на благоустройство села", - пояснила Артюшина.

Отрезвление деревень

Как пояснила Лидвинская ТАСС, эксперты после награждения победителя конкурса "Трезвое село" на закрытом заседании обсуждали проблему пьянства на селе. "Одно из предложений, озвученных на совещании, - привлечь региональное министерство АПК, дать участок земли, посмотреть как с ним справится народ. Может, с привлечением министерства, мы сможем двигаться вперед и видеть результаты", - сказала Лидвинская.

Впервые на Среднем Урале о создании сел свободных от алкогольной зависимости свердловские власти заговорили в 2014 году. Один из таких проектов был презентован на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Планировалось, что в подобном мероприятии активное участие примет общественного государственного движения "Попечительство народной трезвости" при поддержке региональных властей.

Власти обещали оказать поддержку в занятости, а также помощь в реализации продукции с подворья. В частности, с селянами, отказавшимися от пьянства, планировалось заключать социальный контракт. По условиям контракта члены семьи могли получать материальную поддержку. Они также могли бесплатно пройти переобучение, встать на биржу труда или зарегистрироваться в качестве фермера.

Власов отмечал, что в регионе также внедрены схемы по децентрализованной закупке молока у населения. Есть предприниматели, которые закупают у селян молоко и сдают его на молокозаводы, с которыми заключены соответствующие соглашения. Действуют такие же схемы по выращиванию крупного рогатого скота.

По словам Лидвинской, с момента презентации программы по созданию трезвых сел в Свердловской области показатель первичной заболеваемости алкоголизмом на Среднем Урале, согласна официальной статистике, снизился на 23,7%.

ЕГАИС в помощь

По оценке ряда экспертов, сейчас нужно сделать так, чтобы контрафактный алкоголь не попадал на прилавки сельских магазинов. Для этого в стране с 1 января заработала Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которую в обязательном порядке должны установить реализаторы и оптовые поставщики алкогольной продукции. Однако, по словам руководителя межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в УрФО Юрия Чащина, эту новеллу оптовики и розница восприняли поначалу в штык из-за того, что часть посредников более чем в 20 раз завышали стоимость установки ЕГАИС.

На данный момент к системе подключена почти 100% розничных сетей и оптовиков на Урале. Однако, отметил Чащин, сложности с установкой ЕГАИС возникли в отдаленных селах, так как там не везде есть Интернет, который необходим для работы системы. По его словам, данная проблема решается. Однако, утверждают специалисты, откуда попадает спиртное на прилавок сельского магазина пока сказать сложно. Возможно, ответить на этот вопрос поможет ЕГАИС, которая создавалась для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. Но для этого в деревне нужно решить ряд оргомоментов.

Кроме того, в стране уже несколько лет отмечается День трезвости, первое празднование которого состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге. Ежегодно его начали отмечать с 1914 года. С 2014 года по инициативе РПЦ в разных регионах России в этот день проходят тематические конференции и семинары, спортивные и творческие мероприятия, связанные с профилактикой алкоголизма и других видов зависимости.