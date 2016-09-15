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Самая большая в мире кувшинка зацвела в ботаническом саду

Общество
15 сентября, 14:55 UTC+3
Виктория амазонская распространена в бассейне реки Амазонка в Бразилии и Боливии, встречается также в реках Гайаны, впадающих в Карибское море
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© Ботанический сад ННГУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Чистякова/. Самая большая в мире кувшинка Виктория амазонская зацвела в ботаническом саду Нижегородского университета имени Лобачевского. Она очень редко цветет в искусственной среде обитания, сообщил ТАСС директор ботанического сада Александр Широков.

"Это однолетняя культура, очень прихотливая. В России Виктория амазонская цвела еще в ботаническом саду Санкт-Петербургского института им. В. Л. Комарова Российской академии наук", - сказал он.

По его словам, цветет Виктория всего два дня, причем в первый день белым цветом, а на второй цветок становится розовым. "Сам цветок похож на лотос, только диаметром больше - 20 сантиметров", - уточнил Широков.

Аромат тоже меняется: в день, когда цветок раскрывается впервые, можно почувствовать тонкий абрикосовый запах. На ночь цветы закрываются, чтобы на второй день раскрыться вновь и продемонстрировать аромат с нотками сирени.

Как отметили в университете, это самый крупный вид кувшинки, ее лист может выдерживать на поверхности воды до 40 кг. Долгое время попытки культивирования Виктории амазонской были безуспешны. Нижегородские ботаники посадили семена этого уникального растения в этом году впервые, особенно не рассчитывая на успех. Виктория преподнесла подарок - зацвела в год 100-летия вуза.

Виктория амазонская распространена в бассейне реки Амазонка в Бразилии и Боливии, встречается также в реках Гайаны, впадающих в Карибское море. Она была открыта в 1831 году немецким естествоиспытателем доктором Эдуардом Пеппигом. Растение названо в честь королевы Виктории.

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