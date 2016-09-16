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СМИ: упаковки некурительных видов табака могут сделать однообразными

Общество
16 сентября, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
В Минздраве "Известиям" пояснили, что эта мера станет первым шагом к тому, чтобы унифицировать пачки всех табачных изделий
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовил поправки в технический регламент на табачную продукцию, предполагающие унификацию пачек некурительных видов табака. Это должно стать первым шагом к унифицировании упаковок всех табачных изделий, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя ведомства.

"Мы предложили ввести унифицированную пачку для некурительных табачных изделий, потому что они мало распространены в нашей стране. И такого рода инициатива могла бы стать первым шагом к тому, чтобы в последующем вслед за целым рядом государств ввести унифицированную упаковку на все табачные изделия", - цитирует газета директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.

По его словам, ряд научных исследований доказывают, что использование унифицированной упаковки снижает желание покупать сигареты и, как следствие, снижает распространенность курения.

Отмечается, что упаковка для всех сигарет станет болотного цвета без указания логотипа марки и фирменных цветов. Однако конкретную дату появления унифицированных пачек в Минздраве пока не обозначили.

Помимо "обезличивания" сигаретных пачек, в техрегламент внесут и другие требования, в частности, информация о "системных ядах, канцерогенных и мутогенных веществах" должна будет обозначаться на пачке, предупреждение о вреде курения должно будет занимать не менее 50% стороны пачки, а название сигарет нанесено "прописными буквами белого цвета".

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