Число умерших от лихорадки чикунгунья в Дели превысило 10 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере 11 человек умерли в национальном столичном округе Дели с начала сентября от лихорадки чикунгунья, которую распространяют москиты. Как отмечает в пятницу газета The Times of India, округ переживает самую серьезную вспышку чикунгуньи за 10 лет.

"Лихорадка сопровождается обострением у пациентов хронических заболеваний почек, коронарной артерии, других болезней, что усложняет лечение", - приводит газета слова эксперта одной из крупнейших клиник города "Аполло хоспитал". Медик добавил, что число госпитализированных с этой лихорадкой в округе превышает тысячу человек.

Ранее власти столичного округа Дели, который объединяет несколько населенных пунктов, в том числе столицу страны Нью-Дели, сообщали о пяти погибших от этого заболевания.

Лихорадка чикунгунья распространяется москитами, чья численность резко возрастает в сезон дождей, пик болезни традиционно приходится на сентябрь. Обычно эта лихорадка, вызывающая повышение температуры и боли в суставах, протекает без особых осложнений и представляет опасность в основном для детей и пожилых людей. Но на этот раз заболевание протекает тяжелее у всех инфицированных. Медики полагают, что вирус мог эволюционировать и стать более опасным.

Врачи также отмечают скачок заражений и другими инфекциями, которые разносят москиты, в том числе лихорадкой денге и малярией.