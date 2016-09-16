В Московском метрополитене открылась первая кофейня

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первая в Московском метрополитене кофейня заработала на станции "Выставочная" Филевской линии. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

"Мы продолжаем развивать новые сервисы и создавать на станциях комфортные зоны отдыха для пассажиров. Это заведение нового формата, адаптированное к запросам жителей современного мегаполиса и обещающее стать местом притяжения как для москвичей, так и для гостей города", - сказал начальник метро Дмитрий Пегов.

По его словам, теперь каждый может выпить кофе, не выходя со станции в город: в кофейне представлены различные виды популярного напитка. Здесь можно перекусить свежими десертами и сэндвичами. В меню "М Кафе" представлены также молочные коктейли и разные виды чая.

Доминирующим элементом оформления кофейни стали ретрофотографии, рассказывающие о жизни московского метро в годы его зарождения. В кофейне организована специальная селфи-зона для любителей модных фото, позволяющая гостям делиться своими эмоциями с друзьями в социальных сетях. Для самых активных пользователей и постоянных посетителей кофейни предусмотрено поощрение - бесплатная чашечка кофе в подарок за каждые 10 снимков.

В день открытия для посетителей "М Кафе" состоялось специальное "Гастрономическое шоу" - насыщенная кулинарная программа. В ее ходе все желающие получили возможность принять участие в кулинарных занятиях по изготовлению московского мороженого и имбирного печенья. Шеф-повар заведения научил гостей готовить эксклюзивный десерт "Хмельная груша". Завершил мероприятие кулинарный поединок: в умении управляться не только с острыми ножами, но и с острыми шутками соревновались участники команды КВН Московского метрополитена.