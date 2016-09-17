Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войны

Общество
17 сентября, 10:00 UTC+3
Военные автомобили, танки, самоходные установки, которые можно приобрести на аукционе в Нормандии, — в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
Экспонаты музея

Экспонаты музея

© Artcurial

18 сентября владельцы танкового музея в Нормандии откроют старт продаж своей коллекции военной техники времен Второй мировой войны. Руководство музея пошло на такой шаг из-за низкой посещаемости, вызванной террористическими атаками во Франции. На продажу выставлено большое количество техники, военные автомобили, танки и самоходные установки. 

Самые интересные экспонаты музея, которые теперь может приобрести любой желающий, — в материале ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Вторая мировая война
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
2
Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войны
3
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
4
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
5
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
6
Премьер Украины: правоохранители будут охранять посольство РФ 18 сентября в штатном режиме
7
Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве
Темы дня
Реклама