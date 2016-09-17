Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войны

18 сентября владельцы танкового музея в Нормандии откроют старт продаж своей коллекции военной техники времен Второй мировой войны. Руководство музея пошло на такой шаг из-за низкой посещаемости, вызванной террористическими атаками во Франции. На продажу выставлено большое количество техники, военные автомобили, танки и самоходные установки.

Самые интересные экспонаты музея, которые теперь может приобрести любой желающий, — в материале ТАСС.