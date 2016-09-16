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Кадыров заявил, об отсутствии угрозы для чеченцев, пытающихся перейти границу Польши

Общество
16 сентября, 23:54 UTC+3 ГРОЗНЫЙ
Польская и белорусская пресса 30 августа сообщила, что в районе Бреста появилась большая группа выходцев из Чечни
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ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/ Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы, оказавшиеся на белорусско-польской границе, покинули республику не из-за угроз, а в поисках легкой жизни. По его словам обвинения в адрес властей с их стороны лишь попытка получить статус беженца.

Польская и белорусская пресса 30 августа сообщила, что в районе Бреста появилась большая группа выходцев из Чечни. Утверждалось, что порядка 100 - 200 человек хотели попасть в Польшу, просили предоставить им статус беженцев, но получили отказ польских пограничников. По словам Кадырова, он неделю разбирался с ситуацией на белорусско-польской границе.

"Отправил туда специально людей, но никто из тех, кто пытаются перейти границу, толком не объяснил, кто они, откуда, зачем выехали туда. Если реально им нужна помощь, я готов был отправить туда технику, чтоб привезти их домой. Это наши люди, какие бы у них ни были намерения, мы должны ими заниматься", - заявил Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что эти люди свободно могут приехать в Чечню или уехать: миграция - это нормальный процесс, каждый волен свободно передвигаться и жить, там, где ему по душе.

"Кто им может угрожать, если их никто даже не знает?, - сказал Кадыров. - Я вообще не понимаю политику этих людей. Они продают все свое имущество, связываются с аферистами для того, чтобы их незаконно переправили через границу, пишут всякую чушь, чтобы получить статус беженца, а потом, теряя честь и достоинство, ходят и плачут ради куска хлеба".

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