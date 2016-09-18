Большинство японцев не ожидают прорыва в территориальном вопросе с РФ в ходе визита Путина

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ТОКИО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Большинство граждан Японии не ожидают, что в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина будет достигнут прорыв в вопросе решения проблемы "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы). Об этом свидетельствуют опубликованные данные общенационального опроса, проведенного агентством Киодо.
Так, 59,5% респондентов ответили отрицательно на вопрос, ожидают ли они, что в ходе переговоров на высшем уровне в декабре, когда ожидается визит президента Путина в Японию, будет решена проблема "северных территорий". 37,5% в свою очередь ответили утвердительно.
2 сентября на полях Восточного экономического форума состоялась двусторонняя встреча японского премьера и президента РФ. По ее итогам Синдзо Абэ объявил, что визит Путина в Японию состоится в конце этого года, а их встреча пройдет 15 декабря на малой родине японского премьера, в городе Нагато в префектуре Ямагути. Абэ также добавил, что рассчитывает встретиться с российским лидером в ноябре на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.