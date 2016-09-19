Ежегодная ярмарка армянских товаров "Золотой гранат" пройдет в центре Москвы 21 сентября

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Яценюк: проект "Стена" на границе с Россией за 1,5 года выполнен на 12%Международная панорама 19 сентября, 13:42
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ежегодная ярмарка армянских товаров и товаропроизводителей "Золотой гранат" откроется на площади Революции в центре Москвы 21 сентября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, в тот же день в столице пройдет московско-армянский гуманитарный форум.
"В нем примут участие руководитель департамента Сергей Черемин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Олег Есаян", - уточнили в пресс-службе.
Посетители ярмарки станут зрителями праздничного концерта, ожидается выступление ансамблей "Айордик", "Любаша", "Ани", "Цветы Армении", а также Московского Армянского театра. На "Золотом гранате", который продлится на Площади Революции до 25 сентября, будут представлены товары из Армении, ювелирная и сувенирная продукция, изделия народных художественных промыслов и ремесел. Москвичей ждут на мастер-классах для всей семьи и на презентациях национальных товаров.
Гости ярмарки смогут познакомиться с историей армянских музыкальных инструментов: дудука, кямянчи, зурны, дохолы. Организаторы расскажут о национальных танцах и проведут мастер-класс для всех желающих. Посетителям дадут возможность научиться танцевать кочари, берд и ярхушту.
Первая ярмарка "Золотой гранат" прошла в Москве в 2005 году. Мероприятие проводится в рамках выполнения программы сотрудничества между столицами России и Армении с целью укрепления и развития двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.