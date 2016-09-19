Ежегодная ярмарка армянских товаров "Золотой гранат" пройдет в центре Москвы 21 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ежегодная ярмарка армянских товаров и товаропроизводителей "Золотой гранат" откроется на площади Революции в центре Москвы 21 сентября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, в тот же день в столице пройдет московско-армянский гуманитарный форум.

"В нем примут участие руководитель департамента Сергей Черемин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Олег Есаян", - уточнили в пресс-службе.

Посетители ярмарки станут зрителями праздничного концерта, ожидается выступление ансамблей "Айордик", "Любаша", "Ани", "Цветы Армении", а также Московского Армянского театра. На "Золотом гранате", который продлится на Площади Революции до 25 сентября, будут представлены товары из Армении, ювелирная и сувенирная продукция, изделия народных художественных промыслов и ремесел. Москвичей ждут на мастер-классах для всей семьи и на презентациях национальных товаров.

Гости ярмарки смогут познакомиться с историей армянских музыкальных инструментов: дудука, кямянчи, зурны, дохолы. Организаторы расскажут о национальных танцах и проведут мастер-класс для всех желающих. Посетителям дадут возможность научиться танцевать кочари, берд и ярхушту.

Первая ярмарка "Золотой гранат" прошла в Москве в 2005 году. Мероприятие проводится в рамках выполнения программы сотрудничества между столицами России и Армении с целью укрепления и развития двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.