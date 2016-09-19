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Ребенок с ДЦП впервые получил шанс научиться ходить благодаря импланту с лекарством

Общество
19 сентября, 20:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Суть нового метода заключается в имплантации под кожу специального устройства - помпы, которая обеспечивает непрерывную подачу через трубочку лекарства непосредственно к спинному мозгу
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© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Четырехлетний ребенок с ДЦП (детским церебральным параличом) получил шанс научиться самостоятельно ходить благодаря впервые примененному в центре Алмазова методу по имплантации помпы с лекарством. Прежде подобный метод применялся лишь для взрослых. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе центра.

"Помпы имплантировали детям 8 и 4 лет с диагнозом детский церебральный паралич. В первом случае установка помпы позволила избавить ребенка от сильнейших болей, связанных с повышенным тонусом. А во втором полностью расслабить мышцы ног, что позволило пациенту в дальнейшем получить возможность ходить", - сказали в пресс-службе.

Суть метода заключается в имплантации под кожу специального устройства - помпы, которая обеспечивает непрерывную подачу через трубочку лекарственного средства - баклофена, непосредственно к спинному мозгу, чтобы максимально расслабить патологически зажатые мышцы. Помпа представляет собой титановый диск диаметром 7 см, его вшивают пациентам под кожу на животе. Она практически не видна окружающим и не доставляет какого-либо дискомфорта человеку. Такой метод введения лекарственного препарата позволяет избежать осложнений, которые возникают при обычной лекарственной терапии - нагрузки на печень, почки и другие органы, и снизить дозу препарата примерно в 100 раз.

Четырехлетнему ребенку после снятия спазма с помощью помпы прописали интенсивные методы лечебной физкультуры с целью научить малыша самостоятельно ходить. Сколько для этого потребуется времени, доктора пока не прогнозируют, так как случай первый и все индивидуально, но отмечают, что прогресс от занятий уже есть.

Метод планируют применять и дальше, уже есть кандидаты на проведение аналогичных операций. Но они будут проведены после внимательного наблюдения за уже прооперированными пациентами, даты пока не определены, сообщили в Федеральном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова.

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