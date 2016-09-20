Польские полицейские обнаружили более 400 снарядов времен Второй мировой войны

Сингапурский повар продает секрет своего соуса для курицы с рисом за $1,4 млнОбщество 20 сентября, 9:52
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушкиПроисшествия 20 сентября, 9:50
ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партийМеждународная панорама 20 сентября, 9:29
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского краяСибирь 20 сентября, 9:28
Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследованияМеждународная панорама 20 сентября, 9:16
СМИ: Минфин РФ предлагает в 2017 г. повысить НДПИ на газ для независимых производителейЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:05
Столичные парконы оснастят видеорегистраторамиОбщество 20 сентября, 9:02
Глава "Альпари Голд": инвесторы в РФ начинают осознавать преимущества инвестиционных монетНовости партнеров 20 сентября, 9:00
СМИ: совладелец группы ПИК Гордеев покупает "Мортон"Экономика и бизнес 20 сентября, 8:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Полиция Польши обнаружила в лесу в центральном Мазовецком воеводстве страны 412 снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили во вторник в Главном следственном управлении полиции республики.
Необычный склад находился в местности Ружан. "Среди 412 снарядов были 322 минометные мины и 90 артиллерийских снарядов", - указала пресс-секретарь управления Агнешка Гамелуш. "Находка передана саперам", - добавила она.
Полиция предполагает, что этот арсенал мог быть нелегальным источником взрывчатых веществ. В общей сложности снаряды содержали 203 кг тротила. Некоторые мины уже были без взрывателей.
Ненужная война. Вторая мировая в цифрах и фактах