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Польские полицейские обнаружили более 400 снарядов времен Второй мировой войны

Общество
20 сентября, 9:54 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Полиция предполагает, что арсенал мог быть нелегальным источником взрывчатых веществ
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ВАРШАВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Полиция Польши обнаружила в лесу в центральном Мазовецком воеводстве страны 412 снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили во вторник в Главном следственном управлении полиции республики.

Необычный склад находился в местности Ружан. "Среди 412 снарядов были 322 минометные мины и 90 артиллерийских снарядов", - указала пресс-секретарь управления Агнешка Гамелуш. "Находка передана саперам", - добавила она.

Полиция предполагает, что этот арсенал мог быть нелегальным источником взрывчатых веществ. В общей сложности снаряды содержали 203 кг тротила. Некоторые мины уже были без взрывателей.

Ненужная война. Вторая мировая в цифрах и фактах

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