Польские полицейские обнаружили более 400 снарядов времен Второй мировой войны

ВАРШАВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Полиция Польши обнаружила в лесу в центральном Мазовецком воеводстве страны 412 снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили во вторник в Главном следственном управлении полиции республики.

Необычный склад находился в местности Ружан. "Среди 412 снарядов были 322 минометные мины и 90 артиллерийских снарядов", - указала пресс-секретарь управления Агнешка Гамелуш. "Находка передана саперам", - добавила она.

Полиция предполагает, что этот арсенал мог быть нелегальным источником взрывчатых веществ. В общей сложности снаряды содержали 203 кг тротила. Некоторые мины уже были без взрывателей.

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