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Наина Ельцина предложила создать объединение стипендиатов премии первого президента РФ

Общество
20 сентября, 12:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, сентября. /ТАСС
По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, проблем с созданием нового студенческого объединения не возникнет
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Наина Ельцина

Наина Ельцина

© Павел Смертин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Наина Ельцина предложила создать клуб (объединение) стипендиатов премии первого президента РФ в Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом она сообщила во вторник корреспонденту ТАСС.

"Ельцинские стипендиаты очень умные, я с каждым разом в этом убеждаюсь. Сейчас столько институтов и факультетов внутри УрФУ, что в клубе по всем актуальным проблемам можно будет организовывать лекции. Думаю, что ребятам будет приятно поделиться этими знаниями, это может стать новой площадкой для общения между ними", - сказала собеседница агентства.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, проблем с созданием нового студенческого объединения не возникнет. "Наина Иосифовна озвучила идею, теперь ее нужно раскручивать, продумывать совместно с ректоратом", - сказал корреспонденту ТАСС Кокшаров.

Стипендия первого президента России была учреждена в 2003 году. Ежегодно она присуждается лучшим студентам и аспирантам УрФУ. Основными критериями отбора стипендиатов являются отличная учеба, хорошие результаты научно-исследовательской работы, активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни вуза.

Первое вручение именных стипендий состоялось в феврале 2003 года, его проводил сам Борис Ельцин. В этом году стипендию получат 79 студентов и 11 аспирантов вуза.

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