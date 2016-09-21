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На столичных вокзалах до конца года появятся первые информационные стойки

Общество
21 сентября, 9:02 UTC+3
Воспользовавшись их услугами, пассажиры, в частности, смогут узнать, как дойти до ближайшей станции подземки, заказать услуги носильщика, купить билет в автомате
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© Сергей Карпов/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Информационные стойки для пассажиров заработают до конца года на трех железнодорожных вокзалах Москвы. Как сообщается на сайте столичной мэрии, пассажиры смогут узнать, как дойти до ближайшей станции подземки, заказать услуги носильщика, купить билет в автомате и так далее.

"Справочные откроются на Ленинградском, Казанском и Павелецком вокзалах в этом году, а в следующем они заработают на оставшихся шести", - уточняется в сообщении.

На стойках пассажиры смогут получить всю информацию о железнодорожном узле, в том числе о торговых точках и пунктах общественного питания, которые есть внутри, забронировать место в привокзальной гостинице, узнать, как сдать на хранение багаж.

С 2017 года на стойках можно будет также бесплатно получить бумажные карты, которые сейчас разрабатываются для всех девяти вокзалов столицы. Планируется, что в 2017 году карта вокзалов будет доступна и в электронном виде на интерактивных панелях, которые начали устанавливать в 2016 году. С их помощью пассажиры смогут выстроить маршрут из одной точки вокзала в другую.

На начальном этапе на каждой инфостойке будет работать по одному сотруднику. Если справочные будут пользоваться спросом у пассажиров, число "советников" увеличат. Получить информацию смогут и иностранцы, поскольку на каждом вокзале обязательно присутствуют сотрудники, свободно владеющие английским.

По своему внешнему виду круглые информационные справочные на вокзалах будут похожи на инфостойки, которые появились в этом году на некоторых станциях столичного метрополитена. Стойки оформят в цветах бренда "Российских железных дорог" - это белый, красный и серый. Все информационные услуги будут бесплатными.

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