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Россия ввела для испанцев многократные туристические и индивидуальные визы

Общество
21 сентября, 13:27 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Данная инициатива приурочена к Перекрестному году туризма
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МАДРИД, 21 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Россия ввела со среды многократные туристические и частные визы на срок до полугода для подданных Испании. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник посольства РФ в Мадриде Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, данная инициатива приурочена к Перекрестному году туризма России и Испании. "Было решено выдавать на основе взаимности многократные частные и туристические визы на срок до шести месяцев", - отметил дипломат, добавив, что целью является "развитие туристических контактов" между странам.

Открытие Перекрестного года туризма России и Испании состоялось 5 апреля текущего года. В рамках Года запланированы более 30 мероприятий.

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