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Скворцова: РФ разрабатывает собственные препараты против вируса Зика

Общество
21 сентября, 20:42 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
По словам министра, "есть целый перечень" опасных и высокотоксичных инфекций, против которых Россия должна иметь "вакцины, терапевтические препараты, то есть защиту разного уровня"
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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Российские специалисты ведут разработку препаратов против вируса Зика, хотя его вспышка не представляет угрозы для страны. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, принимающая участие в проходящем в ООН форуме по проблемам устойчивых к антибиотикам инфекций.

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© C-SPAN via AP
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В России нет собственных очагов этого заболевания, а также "нет условий для того, чтобы эта инфекция появилась", напомнила министр. "Но завозные случаи отдельные отмечаются, как правило, это Доминиканская Республика и страны этого региона", - сказала министр. По ее словам, все заболевшие изолировались, применять дополнительные меры не потребовалось. "Мы обследовали всех членов семей, все члены семей были здоровы", - сказала министр.

"Тем не менее, мы разрабатываем препараты, которые специфически воздействовали бы на вирус Зика в том случае, если он возникает. У нас уже есть результаты доклинических исследований", - сообщила Скворцова, отвечая на вопрос ТАСС. По ее словам, "есть целый перечень" опасных и высокотоксичных инфекций, против которых Россия должна иметь "вакцины, терапевтические препараты, то есть защиту разного уровня". Она отметила, что над этим работает "специально созданный консорциум из мощных федеральных центров".

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Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Переносчиками являются комары вида Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 февраля признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

На заседании, состоявшемся 1 сентября, комитет ВОЗ оставил в силе режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса Зика. Ученые считают, что заражение им вызывает у беременных женщин разные отклонения в развитии плода, наиболее тяжелым из которых считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

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