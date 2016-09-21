Скворцова: РФ разрабатывает собственные препараты против вируса Зика

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Российские специалисты ведут разработку препаратов против вируса Зика, хотя его вспышка не представляет угрозы для страны. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, принимающая участие в проходящем в ООН форуме по проблемам устойчивых к антибиотикам инфекций.

В России нет собственных очагов этого заболевания, а также "нет условий для того, чтобы эта инфекция появилась", напомнила министр. "Но завозные случаи отдельные отмечаются, как правило, это Доминиканская Республика и страны этого региона", - сказала министр. По ее словам, все заболевшие изолировались, применять дополнительные меры не потребовалось. "Мы обследовали всех членов семей, все члены семей были здоровы", - сказала министр.

"Тем не менее, мы разрабатываем препараты, которые специфически воздействовали бы на вирус Зика в том случае, если он возникает. У нас уже есть результаты доклинических исследований", - сообщила Скворцова, отвечая на вопрос ТАСС. По ее словам, "есть целый перечень" опасных и высокотоксичных инфекций, против которых Россия должна иметь "вакцины, терапевтические препараты, то есть защиту разного уровня". Она отметила, что над этим работает "специально созданный консорциум из мощных федеральных центров".

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Переносчиками являются комары вида Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 февраля признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

На заседании, состоявшемся 1 сентября, комитет ВОЗ оставил в силе режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса Зика. Ученые считают, что заражение им вызывает у беременных женщин разные отклонения в развитии плода, наиболее тяжелым из которых считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.