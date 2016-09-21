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Университет ИТМО приблизился к мировому рекорду рейтинга THE по доходам от НИОКР

Общество
21 сентября, 22:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Среди российских вузов ИТМО на третьем месте после МГУ и МФТИ, что оценивается экспертами как наибольший прорыв среди всех 24 российских вузов, присутствующих в рейтинге нынешнего год
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© Пресс-служба Университета ИТМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургский университет ИТМО, впервые войдя в рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education (THE World University Rankings 2016-2017), сразу занял высокие позиции и даже приблизился к мировому рекорду по доходам от НИОКР. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованные в среду.

"По доходам от НИОКР - здесь мы заработали 72,4 очка, что близко к мировому рекорду, который составляет 74 очка", - отметил ректор вуза Владимир Васильев, комментируя данные рейтинга по просьбе ТАСС. В общей сложности ИТМО занял место в группе 351 - 400, среди российских вузов ИТМО на третьем месте после МГУ и МФТИ, что оценивается экспертами как наибольший прорыв среди всех 24 российских вузов, присутствующих в рейтинге нынешнего года.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье

IT+фотоника

"Достичь столь высокого результата в рейтинге THE университету ИТМО удалось за счет формирования в вузе уникального научно-образовательного профиля, - считает Васильев. Он представляет собой симбиоз информационных технологий и фотоники. Данные направления являются базой для прорывных технологических решений, определяющих экономику XXI века: это оптические каналы передачи данных, квантовые компьютеры, криптография - то есть, те конкурентные области, интерес к которым со стороны представителей промышленности сейчас особенно высок. Это иллюстрирует показатель вуза по доходам от НИОКР".

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Не менее важно, по мнению ректора, что вуз "проводит стратегию диверсификации исследований в упомянутых направлениях и их трансляции в различные социально значимые области - от медицины и урбанистики до искусства".

Еще одним важным фактором стал экспоненциальный рост публикационной активности университета ИТМО и цитируемости статей наших ученых. "С 2012 года количество наших публикаций, индексируемых в базе Scopus, выросло фактически в 5 раз", - отметил Васильев. Большую роль, по его мнению, сыграла интернационализация вуза - рост числа иностранных студентов и доли статей, написанных в соавторстве с зарубежными коллегами. По последнему показателю ИТМО продемонстрировал самый высокий результат среди вузов - участников проекта 5 - 100 (47,1%).

Рост во всех рейтингах

Говоря о позициях в других рейтингах, ректор отметил, что университет ИТМО уверенно продвигается в ведущих международных рейтингах.

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"В последние три года мы прочно держимся на позиции в районе 100-й в рейтинге QS BRICS, несмотря на изменения в его методологии. В рейтинге QS "Развивающаяся Европа и Центральная Азия" мы поднялись на 20 позиций и сейчас занимаем 81-ю строчку, а в рейтинге Webometrics, где оценивается присутствие университета в интернете, ИТМО взлетел с 1399-й на 864-ю позицию среди всех вузов мира и на данный момент является шестым среди российских университетов", - пояснил он.

"Мы планируем и далее придерживаться выбранной стратегии: развивать наш научно-образовательный профиль в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами, увеличивать количество публикаций в журналах с наиболее высоким импакт-фактором, диверсифицировать научные исследования и использовать наши разработки для решения социально важных вопросов. Ведь, в конечном итоге, работая над позициями в рейтингах, университетам необходимо помнить о главной цели: все, что они делают, должно приносить пользу обществу и экономике страны", - уверен ректор.

Российское представительство в рейтинге в этом году выросло с 13 до 24 вузов, 16 из них - участники проекта 5 - 100. Среди 11 вузов российских вузов, впервые попавших в рейтинг THE, наибольший прорыв помимо университета ИТМО совершила Высшая школа экономики, оказавшаяся в группе 401 - 500. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ, расположившись на 188 позиции рейтинга. Существенное продвижение также совершил Московский физико-технический институт, поднявшись за год более чем на 200 позиций, заняв место в группе 301 - 350.

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